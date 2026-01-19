Le géant sacré de la mode nous a quitté .

Le monstre sacré de la mode Valentino est mort à 93 ans



Le styliste et grand couturier italien Valentino est mort à 93 ans, a indiqué lundi l'agence de presse italienne Ansa.

Valentino, monstre sacré de la mode, a quitté ce monde à l'âge de 93 ans, apprend-on par l'agence de presse italienne Ansa.

Cette figure majeure de la haute couture et emblème de la dolce vita des années 60, est décédé à son domicile à Rome, a ajouté l'agence, citant la Fondation Valentino Garavani ainsi que le compagnon et partenaire de longue date du créateur, Giancarlo Giammetti.

Les funérailles se tiendront vendredi à la Basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des Martyrs, à Rome, à 11h00 (10H00 GMT), selon la Fondation.

«De Jackie Kennedy à Kim Kardashian»

«De Jackie Kennedy à Kim Kardashian en passant par Barbra Streisand, Sharon Stone et Nicole Kidman, il avait habillé de nombreuses célébrités», rappelle par exemple RTL.

Et d'ajouter: «Le Romain aux plus de 40 ans de carrière était familier de Buckingham Palace mais également d'Hollywood, et avait notamment présenté ses collections à Paris, près de la place Vendôme en 1976. Il avait également joué son propre rôle au cinéma dans Le Diable s’habille en Prada.»

Porte-parole de la haute couture de son pays

Son carnet d'adresse rassemblait tout le gotha. Sa rencontre avec Jackie Kennedy en 1964 est déterminante. Il lui refait sa garde-robe et elle choisit, pour se marier avec Onassis en 1968, un modèle ivoire réhaussé de dentelle tirée de sa fameuse «Collection blanche».

Le succès est immense aux Etats-Unis. En 1970, il est le premier couturier italien à ouvrir une boutique à New York.

Dès lors, Valentino, considéré comme le porte-parole de la haute-couture de son pays, associe l'artisanat italien, la couture française et le prêt-à-porter américain.

