Une nouvelle pénurie frappe la Migros
Pour certains, les boissons énergétiques font partie des produits de première nécessité. Mais ceux qui se rendent à la Migros en quête de Red Bull risquent d'être déçus. Depuis le début de la semaine, les boissons énergétiques sucrées originales de la marque sont absentes. watson a enquêté pour savoir pourquoi de plus en plus de produits manquent chez le géant orange.
Selon la porte-parole, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, la Migros est actuellement en négociations sur les prix avec le fournisseur.
Elle précise que certains produits – dont Red Bull – avaient temporairement été retirés de l'assortiment pour cette raison.
Interrogée par watson sur la date de retour des boissons énergétiques, la porte-parole ne peut pas donner de réponse précise:
Dès que les négociations seront terminées, les Red Bulls seront de nouveau disponibles.
Cependant, les Red Bulls ne sont pas les seuls produits en rupture de stock chez Migros. Depuis le début de l'année, des trous apparaissent régulièrement dans les rayons du détaillant. Les tubes de mayonnaise, les chocolats Lindt et les flocons d'avoine ont déjà été affectés. De plus, dans les filiales Migrolino et Denner, les bières Feldschlösschen sont également manquantes.
Migros affirme que des négociations sont aussi en cours pour ces produits. «La Migros mène régulièrement des négociations avec de grands groupes afin de garantir des prix transparents et d'éviter des hausses de prix pour les clientes et clients», explique la porte-parole. Elle ajoute:
Contacté, Red Bull n'a pas encore répondu à nos questions.