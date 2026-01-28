Une nouvelle pénurie frappe la Migros

Chez Migros, les rayons se vident les uns après les autres. Après la mayonnaise et les flocons d'avoine, ce sont désormais les Red Bull originaux qui manquent.

Pour certains, les boissons énergétiques font partie des produits de première nécessité. Mais ceux qui se rendent à la Migros en quête de Red Bull risquent d'être déçus. Depuis le début de la semaine, les boissons énergétiques sucrées originales de la marque sont absentes. watson a enquêté pour savoir pourquoi de plus en plus de produits manquent chez le géant orange.

Le Redbull manque dans les rayons Migros.

Selon la porte-parole, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, la Migros est actuellement en négociations sur les prix avec le fournisseur.

«Ces négociations font partie de la stratégie de la Migros visant à garantir des prix justes et transparents et à éviter une hausse de prix pour les clientes et clients»

Elle précise que certains produits – dont Red Bull – avaient temporairement été retirés de l'assortiment pour cette raison.



Interrogée par watson sur la date de retour des boissons énergétiques, la porte-parole ne peut pas donner de réponse précise:

«Il est actuellement impossible de donner une date précise pour la disponibilité de Red Bull. La conclusion des négociations dépend de l'accord entre la Migros et le fournisseur.»

Dès que les négociations seront terminées, les Red Bulls seront de nouveau disponibles.

Cependant, les Red Bulls ne sont pas les seuls produits en rupture de stock chez Migros. Depuis le début de l'année, des trous apparaissent régulièrement dans les rayons du détaillant. Les tubes de mayonnaise, les chocolats Lindt et les flocons d'avoine ont déjà été affectés. De plus, dans les filiales Migrolino et Denner, les bières Feldschlösschen sont également manquantes.

Le dentifrice Elmex manque aussi Image: watson/sabethvela

Migros affirme que des négociations sont aussi en cours pour ces produits. «La Migros mène régulièrement des négociations avec de grands groupes afin de garantir des prix transparents et d'éviter des hausses de prix pour les clientes et clients», explique la porte-parole. Elle ajoute:



«Les marques propres gagnent en importance, car de plus en plus de consommateurs recherchent des produits de qualité à un prix abordable»

Contacté, Red Bull n'a pas encore répondu à nos questions.