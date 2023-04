Douche du soir ou du matin? Les lecteurs de watson ont tranché

montage de qualité. sources: shutterstock x watson

Sondage

Se laver le soir ou le matin? Les lecteurs de watson ont tranché

And the winner is...

Plus de «Divertissement»

Voici quelques jours, nous sollicitions votre avis sur un sujet ô combien important pour la paix des ménages et des open spaces : la douche. Ou pour être plus précis: le moment idéal que vous, chers lecteurs, privilégiez pour faire vos ablutions quotidiennes. Heure, température de l'eau, rythme de changements de draps et des slips, on vous a demandé sans ambages de vous mettre à nu pour watson. Et nombre d'entre vous ont joué le jeu, dévoilant jusqu'à la moelle sanitaire de vos pratiques aseptiques.

Décryptage de vos réponses.

Vous êtes team «soir» en majorité

Se glisser sous les draps, les orteils encore grouillants de miasmes, très peu pour une majorité d'entre vous. L'équipe «propre comme un sou neuf pour rejoindre les édredons» s'est imposée sans difficulté.

Mais la team douche matinale vous colle au train, et vient balayer d'un jet hautain vos principes bien sentis. Et je rappelle à tous les «soiristes», que la team matin vous juge grave.

La preuve...

Parmi vos réponses, l'on trouve aussi un joyeux fourre-tout de gens qui n'ont pas de principes rigides, et qui ont coché la case: «pas de règles, c'est la règle».

Une poignée «d'irréductibles du flot» a coché la case «2 fois par jour, bande de crados».

Et pour conclure, il y a tout de même une part inquiétante de lecteurs qui attendent de voir les mouches tomber avant de piquer une tête.

Et sinon...

La plupart des sondés dit changer ses draps toutes les deux semaines, sans être extra pour autant.

Message aux 4%: on veut des détails.

Une majorité de répondants ont de vraies valeurs, et n'hésiteront pas à allier un plat de pâtes carbonara au retour de boîte à une douche en mode furtif à 5 heures du mat'.

Les vrais savent...

Etrangement, la team «je m'en tamponne les rouflaquettes des cerbères de l'urgence climatique» n'est pas si gonflée; une majorité favorise la toilette de «chat» ponctuelle au lavabo en cas d'urgence sanitaire. Et les 36% prêts à dégainer un tube de colle, on vous voit!

«Le corps et les cheveux, même combat»: une majorité s'astique de pied en cap au quotidien.

«Mes cheveux, ma bataille», c'est la triste réalité pour une poignée de sondés pour qui le jour des cheveux est une vraie prise de tête.

Une partie non négligeable s'inquiète de la délicatesse de sa carrosserie, et ne la lustre qu'une fois par semaine.

Il y a 4% des sondés qui n'ont pas dû bien comprendre la question (espérons).

Tout est dit; et non, ceci n'était pas un débat.

Très étrangement, la pratique du bain n'est pas plébiscitée sous nos latitudes. Vous estimez pour une grande partie que c'est du gaspillage et une perte de temps. Ou peut-être que vous êtes «doigtsfrippésophobes», ce que je comprends parfaitement.

Entre les jedis du sauna («tout est intuition») et ceux qui veulent aller à l'essentiel, c'est kif-kif. Heureusement, il y a 12% de sondés qui respectent les grands principes de la vie.

Sequels?

Certes, l'on aurait pu déboucher sur des sujets encore plus palpitants: pour ou contre le bidet? Doit-on obliger tous les ménages suisses à installer des WC japonais? Est-on autorisé à se laver les dents sous la douche (nooooon!), la balnéothérapie doit-elle être prise en charge par la Lamal... La suite au prochain épisode?

(jod)

C'est le week-end! On se détend?

Vous n'y étiez pas? Voici les looks les plus improbables de Coachella 2023👇 1 / 20 Les looks les plus improbables de Coachella 2023

Un autre grand débat de la rédaction watson: