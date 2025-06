Vidéo: watson

Cette «sorcière» de la musique va envoûter la Romandie

À 25 ans et en pleine ascension, Solann compte bien envoûter la Romandie cet été avec sa musique aussi douce qu'engagée.

C'est la Révélation féminine des Victoires de la Musique 2025 et depuis, les festivals se l'arrachent. Que ce soit sur la scène du Lacustre de Festi'Neuch ou celle du Casino du Montreux Jazz Festival, le public romand sera marqué par l'empreinte de Solann et de sa voix singulière.

Solann s’est fait connaître avec son titre Rome, devenu un hymne féministe. Clémentine Ecobichon

Issue d'une famille d'artistes et titulaire d'un baccalauréat littéraire, Solann, de son vrai prénom, a une plume particulièrement aiguisée à laquelle elle donne corps par la musique. Une passion transmise par sa mère, alors qu'elle se destinait à une carrière de comédienne, à l'image de son père.

Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Solann poste ses performances sur les réseaux sociaux, confinée chez elle comme le reste du monde durant la crise du coronavirus. C'est un simple TikTok qui tapera dans l'œil d'un producteur, marquant le début de son ascension.

Désormais nouvelle venue sur la scène française, elle doit son succès à son titre Rome, un morceau manifeste et offensif à l’encontre du patriarcat, figurant sur un premier EP remarqué qui lui permet d'assurer les premières parties de Patrick Watson et Zaho de Sagazan.

Début 2025, elle sort un premier album: Si on sombre ce sera beau. Une œuvre lyrique et poignante où se conjuguent des sonorités organiques et électroniques. Sur des notes de guitare et de piano, de cithare et de ukulélé, s'ajoutent des textes mordants qui abordent l’amour, l’injustice ou la condition féminine.

On pourrait la comparer à Pomme ou Zaho de Sagazan, pourtant Solann se distingue par des influences diverses, telles que Fleetwood Mac, Barbara, Sufjan Stevens, Frida Kahlo ou encore la culture arménienne, son pays d'origine. Des influences qui apportent une touche mystique à sa musique, qui lorgne du côté du néofolk éthéré, un registre dont elle se revendique.

Cette chanteuse et compositrice de 25 ans se décrit elle-même comme une «sorcière réconfortante». C’est ce jeudi 12 juin à Festi’Neuch, mais aussi au Montreux Jazz Festival le 9 juillet prochain, que vous pourrez être envoûté par un talent certain, dont on n'a probablement pas fini d'entendre parler.