C'est le «dog office day»! Votez pour votre chien préféré de la rédac

Aujourd'hui, c'est la journée «Emmenez votre chien au travail» créée (évidemment) aux Etats-Unis. Chez watson, on est plusieurs à prendre notre toutou au bureau et forcément, chacun est persuadé que son chien est le plus beau et le plus intelligent. Il est temps de trancher!

Chers lecteurs, on a besoin de votre aide. A l'occasion du «Dog Office Day» qui a lieu le 23 juin, on vous sollicite pour trancher sur une question ô combien importante: quel est le chien le plus chou de la rédac?

Car oui, chez watson, plusieurs personnes prennent régulièrement leur toutou au bureau. Il y a Sanka le ridgeback de Marie-Adèle Copin (comme cochon), Kamo le dalmatien de Julien Caloz, Kovu, le staffie d'Ana Simoes et Luna, la croisée épagneul de Münster berger australien de Jason Huther.

Pour que vous votiez en ayant toutes les informations en votre possession, nous avons demandé à chaque chien de dire quelques mots sur lui.

Sanka

Salut! Je m'appelle Sanka et j'ai 2 ans et demi. Je passe la plupart de mon temps à dormir au bureau. Parfois, il m'arrive de mettre ma truffe dans les fesses des gens, mais ne vous méprenez pas, c'est une marque d'affection. J'ai des yeux clairs, ce qui me donne parfois l'air bête ou l'air d'être vide à l'intérieur, mais que nenni, je suis un grand penseur. Je peux passer des heures devant la fenêtre à contempler mon monde. Votez pour moi!

Mon talent caché: quand je pète, c'est Tchernobyl. Mes gaz sentent la station d'épuration de Vidy. C'est exceptionnel.

Ma plus grande qualité: je suis généreux, je prête volontiers mon coussin aux autres chiens de la rédaction.

Kovu

Bonjour la compagnie, moi c'est Kovu, et je vais bientôt faire six ans. Souvent, les gens ont peur de moi (et de mes 362 dents) mais ça, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. En vrai, je suis super sympa et j'adoooore les câlins (et la bouffe). Votez pour moi!

Mon talent caché: Les roulades, je fais plein de roulades. Tout le temps. Mais je pète aussi. Surtout sur le coussin de Sanka, que je squatte quand il n'est pas là.

Ma plus grande qualité: Ma maîtresse dit que je suis parfait, mais je pense qu'elle n'est pas objective, donc je dirais... la modestie.

Luna

Salut! Je m'appelle Luna et j'ai un peu plus d'une année. Je passe aussi la plupart de mon temps à dormir sur le dos ou dans les pieds des humains (pratique quand il fait froid en hiver). Bref, je suis pire chou. En plus, j'ai une hétérochromie, autrement dit un œil bleu et un autre brun clair. A la rédaction tout le monde m'adore: je ne pue pas, j'ai le poil tout doux et je ne dévore pas de poulets vivants (comme Sanka). D'ailleurs les humains m'accueillent par des petits cris aigus quand j'arrive. Votez pour moi!

Mon talent caché: quand je croise un humain masculin inconnu, je suis excellente pour mettre ma truffe dans ses parties génitales: coucou!

Ma plus grande qualité: contrairement aux autres chiens (tous des mâles, ces fragiles), je ne fouille pas les poubelles, ne vole pas de bouffe et ne couine pas comme une victime dès qu'un truc ne va pas.

Kamo

Salut! Moi c’est Kamo, j’ai 6 ans. J’apprends aux gens du bureau à garder leurs affaires près d’eux ou à les ranger (sinon, elles disparaissent dans mon estomac). Je suis la raison pour laquelle la femme de ménage est surprise de ne pas trouver de nourriture dans la poubelle ou de miettes sous les tables de mes collègues. Je suis une sorte de croisement entre un dalmatien et un Dyson. En plus, les collègues de mon papa m’adorent parce que je suis hyper affectueux.

Mon talent caché: j'accompagne en chœur les sirènes des ambulances et des pompiers. C'est très beau.

Ma plus grande qualité: l'affection.

Maintenant, à vous de les départager:

Selon vous, qui mérite d'être sacré le chien de la rédac? Sanka, le prouteur. Kovu, le voleur de coussin. Luna, la briseuse de couilles. Kamo, le voleur de bouffe.

Le résultat du vote sera publié dans un prochain article.

