La première partie de la saison 2 de Mercredi sort ce mercredi 6 août. Image: Netflix

«Mercredi» n'a pas perdu de sa superbe

Mercredi Addams fait son grand retour sur Netflix, près de trois ans après la sortie de la saison 1. Les quatre premiers épisodes sortent ce 6 août sur la plateforme. L'attente en valait-elle la peine? Réponse.

Pourquoi diable sortir la saison 2 de Mercredi en plein mois d'août, alors que la série transpire l'automne, la noirceur, les frissons et la bizarrerie. Bref, tout ce qui caractérise l'univers mystique et étrange de Tim Burton, l'un des réalisateurs.

Une question qui trouve sa réponse dès les premières minutes de l'épisode 1: c'est la rentrée scolaire à l'Académie Nevermore, où Mercredi Addams (Jenna Ortega) étudie en compagnie de jeunes qui sont, comme elle, dotés de pouvoirs magiques. Sirènes, loups-garous et autres marginaux se retrouvent donc à la fin de l'été et reprennent leur cursus scolaire, en glissant au passage quelques anecdotes sur leurs vacances.

Cette année toutefois, Mercredi est accompagnée de sa famille – et c'est clairement l'un des points forts de la saison 2. Son frère Pugsley (Isaac Ordonez) est tout aussi barré et drôle qu'elle. Ses parents, Morticia (Catherine Zeta-Jones est fabuleuse dans ce rôle) et Gomez (Luis Guzmán), se retrouvent également dans l'enceinte de l'école, car Morticia est en charge d'organiser le gala de charité. Un couple iconique et fou amoureux, jusqu'à parfois créer le malaise, qui régale à l'écran.

Les Oiseaux de Hitchcock

Le calme apparent ne sera évidemment que de courte durée. Rapidement, un meurtre glauque attire l'attention de Mercredi. La victime? Une sorte de détective privé qui est attaqué en pleine forêt par une horde de corbeaux avant d'être dévoré. On le retrouve les yeux arrachés: une vision peu agréable et un scénario qui ravive le souvenir du film Les Oiseaux de Hitchcock. Il aura cependant le temps de lancer un dernier coup de fil: «Je suis repéré. Si j'y passe, les preuves sont sécurité au cabanon.»

En parallèle de ces meurtres – oui, il y en aura d'autres –, les visions futuristes de Mercredi s'intensifient. Une en particulier va profondément la bouleverser: elle voit que son amie et colocataire Enid Sinclair (Emma Myers) va bientôt mourir. Au-dessus de sa tombe virevoltent des corbeaux, les mêmes que ceux aperçus sur la scène du crime. Un coup de stress auquel viendra s'ajouter la présence d'un stalker, qui forcera la protagoniste à jouer à des jeux dangereux pour échapper à la mort.

Chaotique et flippant

Ces mystérieux décès conduiront l'héroïne à investiguer un hôpital psychiatrique dans lequel des marginaux hors de contrôle sont internés, dont Tyler Galpin, le monstre éventreur au cœur de la saison 1. Quel sombre secret se cache derrière ces murs? C'est ce que nous découvrirons au fil de ces quatre premiers épisodes qui s'achèvent dans le chaos le plus total (la fin de la saison 2 sera diffusée le 3 septembre).

Tyler Galpin (Hunter Doohan) est le monstre de la saison 1. Image: Netflix

Il aura ainsi fallu attendre près de trois ans avant de retrouver le monde tordu et envoutant de Mercredi Addams. Mais l'attente en valait clairement la peine! Les amateurs de frissons et les fans de Tim Burton se replongeront avec un délicieux plaisir dans ces décors magiques – une partie de la série a été tournée en Irlande – et lugubres, avant d'être immédiatement absorbés par une intrigue qui fait froid dans le dos. Le tout saupoudré de l'humour cynique, brillant et piquant qui caractérise la série.

Cette deuxième saison offre également son lot de personnages et de visuels fantasmagoriques – un zombie, des poupées aux cheveux humains ou une étudiante flippante avec d'énormes yeux qui vous font aussitôt regretter d'avoir lancé un épisode à 22 heures.

Par conséquent, après avoir passé une nuit à sursauter au moindre bruit et à espérer qu'un marginal sans visage ne se cache pas dans l'un des recoins obscurs de mon appartement, je peux l'affirmer: Mercredi est bel et bien de retour.

Découvrez la bande-annonce: Vidéo: youtube

«Mercredi» saison 2, partie 1, est disponible sur Netflix dès le 6 août. La partie 2 sera diffusée le 3 septembre prochain.