10 enfants et bébés qui ont ému les stades

Sandro Zappella

La fille de Cologne

Le week-end dernier, Cologne a joué contre le Borussia Dortmund. Cependant, ce n'est pas l'un des footballeurs qui a marqué le match, mais une petite fille. Après environ une heure, la caméra a filmé la fan assise sur les genoux de son père et criant sur le terrain avec un mélange de passion et d'indignation.

La petite fille de Cologne n'est pas la seule à avoir fait sensation dans un stade. Voici les dix enfants et bébés les plus marquants:

Le regard qui tue

Lors d'un match de baseball entre les Chanticleers de la Coastal Carolina University et les Horned Frogs de la Texas Christian University, la caméra s'arrête sur un garçon divertissant qui sait comment jouer avec ses expressions faciales.

C'mon you boys in red!

Personne n'est trop jeune pour être un leader. Ce garçon est assis sur les épaules de son père et encourage les fans de Feyenoord Rotterdam.

Le bébé qui fait sourire les gens

Ce petit homme est encore plus jeune que le garçon précédent. Il est capable de diriger toute une foule devant un stade d'un seul mouvement de la main.

Le tacle parfait

Que faites-vous lorsque votre fils de deux ans se précipite soudainement sur le terrain? Vous faites comme cette mère lors du match entre le FC Cincinnati et Orlando City, qui tacle sans ménagement (probablement involontairement) le petit et le ramène dans les tribunes. Ou, comme c'est parfaitement résumé dans les commentaires sur YouTube: «Ce n'est pas le tacle le plus propre que vous verrez sur le terrain, mais celui-ci était nécessaire. C'est ce que j'appelle une faute tactique.»

Le voleur

Des enfants qui courent sur le terrain? Ce garçon est déjà un peu plus âgé et parfaitement conscient de son geste lorsqu'il se précipite sur le terrain à la fin du match pour s'emparer du ballon. Sous les applaudissements des supporters de Liverpool, il parvient effectivement à repasser par-dessus la barrière avant qu'un homme chargé de la sécurité ne l'attrape.

Faites-lui signer un contrat!

Après un match de Chelsea, les joueurs se placent dans le cercle central et prononcent des discours. Mais l'attention est focalisée sur un petit garçon qui se dirige vers le but à grandes enjambées, acclamé avec euphorie par la foule. Il met le ballon dans la cage puis lève les mains au ciel. Les fans sont enthousiastes et commencent à scander: «Sign him up» - «Give him a contract».

Le pro de la danse

Les zooms des caméras sur des spectateurs sont une tradition dans les stades américains. Surtout la «dance cam», qui demande aux spectateurs de danser devant la caméra. Eh bien, ce garçon a gagné le match avec sa performance sur «Thriller» de Michael Jackson.

Le moment de sa vie

Danser? Ce garçon a sa propre vision de la chose...

Entraînez-vous tôt

Ce bébé est un grand fan des Penguins de Pittsburgh au hockey. Heureusement, le poing de la victoire lors de la célébration du but a été immortalisé par les caméras de télévision.

Ty Avolia, deux ans, est devenu culte grâce à cette vidéo. Même les chaînes de télévision sont venues chez lui pour faire un reportage .

Qui avons-nous oublié? Faites-le-nous savoir dans les commentaires!

