Divertissement

Starter pack

Le Starter Pack du hipster des montagnes



Image: shutterstock/watson

«J'ai assorti la couleur de ma Defender à mes chemises Pendleton»

Basile n'existe pas, mais il pourrait. Il a 35 ans, aime pêcher à la ligne, danser avec les loups et se soucier de l'écologie au volant de sa Land Rover Defender.

Le Starter Pack, c'est quoi? Dans cette chronique, vous reconnaîtrez peut-être un pote, une connaissance, voire, vous-même. Team premier degré s’abstenir! N'oubliez jamais: c'est une caricature, pas la réalité.

Vous connaissez certainement le hipster des villes: c’est ce mec qui porte une casquette North Face toute plate et qui se déplace avec un vélo à 7000 balles sans frein. Mais connaissez-vous le hipster des cimes? Tout aussi barbu, ce personnage a fui l’agitation des centres urbains pour se réfugier en montagne ou dans les zones forestières. Il prétend être quelqu’un de simple. Néanmoins, ne vous laissez pas aveugler par son côté «authentique».

Contrairement à son homologue citadin, le hipster des cimes a besoin d’une voiture. Même s'il est sensible à l'environnement, il n'envisage pas la vie sans une 4x4 avec un moteur V8, style Land Rover Defender ou Jeep Wrangler. Et il a une excuse toute trouvée: «Écoute, il me faut un grand coffre pour mettre mon matériel de pêche et mes skis de rando.»

Basile, notre hipster des montagnes, est un aventurier, un fou d’expéditions, toujours affublé d'un bonnet en cachemire (la laine, ça gratte).

Il adore la peau de phoque. Mais pas question de faire la Patrouille des Glaciers. Pas parce qu'il n'a aucune chance d'être sélectionné, mais parce qu'il refuse de porter un équipement moulant Dynafit. Lui, il fait la Haute Route Chamonix-Zermatt en veste de ski Mammut. Son guide? Un mec de Verbier, «c’est le meilleur!». Après Mike Horn (bien entendu), son idole.

«Pour la couleur de la voiture, j'ai pris kaki, c'est assorti à mes chemises Pendleton»

Image: watson/pendleton

Il a toute une collection de couvertures à motif Navajo, parce qu’il a une passion pour la tendance Native American. D'ailleurs, si Basile a une série à vous recommander en ce moment, c’est Yellowstone, avec Kevin Costner.

Comme l'acteur, il rêve de danser avec les loups et de s’acheter un ranch dans le Montana ou le Wyoming avec un «fire pit». Il le dit en anglais parce que «coin feu dans le jardin», ça sonne moins bien.

«J'aime les grands espaces», mais Basile aime surtout le luxe, car ce genre de «cottages simples» comme il dit, coûtent entre 4 et 5 millions de francs. Vraiment tout simple.

«J'ai mis 10/10 à la série Yellowstone»

Son hobby:

Basile aime se promener en forêt. Mais il n’y va pas les mains dans les poches à la one again. Notre baroudeur est équipé, il a toujours avec lui ses jumelles Swarovski et son livre sur «Les traces et empreintes des animaux sauvages».

Le mec tutoie la nature, même que parfois, il lui suffit de toucher une crotte pour déterminer quel animal est passé par là: «Ah! Ça, c’est un blaireau.» Il porte son doigt à son nez: «Je confirme, c’est un blaireau.» Très impressionnant. Par contre, donnez du gel hydroalcoolique à Basile, qu’il se nettoie les mains.

Peu importe où il va, Basile a toujours avec lui son Stanley, une marque américaine spécialisée dans les thermos de camping. «Tu sais que ça reste chaud plus de 48 heures?» Comme tous les thermos, buddy, mais on ne va pas le contredire, car ce thermos, c’est son doudou.

Et que boit-il? Pas de café ni de thé (trop mauvais pour la santé). Il s’hydrate grâce à une infusion au thym-gingembre-citron. S’il n’a pas son litre quotidien, il est de mauvaise humeur.

«Grâce à mon infusion thym-gingembre-citron, je ne suis jamais malade»

Son régime alimentaire:

En plus d’être en pleine forme, Basile a des talents de cuisinier. C'est un amoureux des produits du terroir, façon Gérard Depardieu.

Ne vous avisez pas de balancer un bouillon cube dans ses ragoûts, malheureux! Il vous coupera la main avec son couteau (qu’il a forgé lui-même). Basile ne mange que des produits naturels. Exit Aromat et autres exhausteurs de goût. Vous voulez du fond de volaille? Faites-le vous-même.

«Moi, je ne vais que dans des restos farm-to-table»

Basile tend vers l'autosuffisance. Son life goal: pouvoir se nourrir uniquement de sa production. C’est pour cette raison qu’il vient de passer son permis chasse. Une activité mal vue par ses amis et connotée has been à cause de la galinette cendrée des Inconnus.

Alors il tente de se justifier. Il leur tape des théouses pour expliquer qu’il est flexitarien, que ça lui fait mal au cœur de tirer avec sa carabine sur une biche mais qu'il cherche simplement «une nourriture honnête». En vrai, il chasse juste pour pouvoir justifier le fait qu'il s'est acheté des vizlas.

Les chiens du hipster des cimes: Image: watson

Vous vous dites sûrement que Basile est agaçant a beaucoup de temps à consacrer à son lifestyle. Vrai. C’est son métier de peintre nanti ou de photographe qui lui laisse le loisir de se poser des questions existentielles du genre: quel déshydrateur alimentaire vais-je acheter pour faire ma propre viande séchée de cerf? Cerf qu'il a chassé avec son arme, arme qu'il a sculptée dans un seul morceau de bois, bois qu'il a coupé dans la forêt, forêt qu'il a plantée dans son jardin, bref, le mec est perché, en haut de son arbre.

Voici d'autres Starter Pack qui pourraient vous intéresser

On est tous le relou de quelqu'un en soirée👇 Vidéo: watson

Les bureaux les plus improbables 1 / 20 Les bureaux les plus improbables

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» «Je faisais du paddle before it was cool» Link zum Artikel On s'en fout de Djokovic, Tsitsipas est un dieu grec Link zum Artikel Quel personnage de Gossip Girl êtes-vous? Link zum Artikel Top 5 des raisons de penser que la Suisse va gagner l'Euro Link zum Artikel