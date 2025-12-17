assez ensoleillé
DE | FR
burger
Société
Noël

Vous adorez l'adorable loup d'Intermarché? Attention aux arnaques

Vidéo: watson

Pourquoi l'adorable loup d'Intermarché fait la joie des escrocs

Votre enfant rêve de la peluche du loup d’Intermarché sous le sapin? Vous pouvez ranger votre carte de crédit tout de suite. Toutes les offres actuelles sont des arnaques et la sortie officielle n’est pas prévue avant 2026.
17.12.2025, 17:0217.12.2025, 17:02
Jérémie Crausaz

C’est LA star de cette fin d’année 2025. Si vous avez traîné sur les réseaux sociaux ces derniers temps, vous n’avez pas pu passer à côté du loup «mal-aimé» de la dernière pub Intermarché. Avec plus de 600 millions de vues à travers le monde, la vidéo nous a tous mis les larmes aux yeux. Et évidemment tous les enfants du monde veulent maintenant la peluche de leur idole sous le sapin.

Mais c'est la douche froide: la peluche officielle n'existe pas encore (ou presque).

Cette peluche oubliée devient une star d'internet

Depuis quelques jours, des dizaines de sites frauduleux et de pubs sponsorisées émergent un peu sur internet partout en vous promettant une livraison avant Noël. Or, c’est du fake. Intermarché a été très clair à ce sujet: ces sites n'ont aucun lien avec eux. Alors, en vous précipitant pour acheter un doudou loup Intermarché avant Noël, vous risquez juste de perdre votre argent ou de recevoir une contrefaçon douteuse.

«Soyez prudents, il y aura bien évidemment des arnaques, voire de la fraude»
Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché.

C'est pour quand, alors?

Intermarché a avoué avoir été pris de court par la hype mondiale. Mais l'enseigne veut faire les choses bien avec une peluche «Made in France», ou du moins européenne. Alors pour Noël 2025: c'est quasiment impossible de se procurer une peluche de l'animé. Seule une centaine de pièces seront produites d'ici la fin de l'année.

Il vous faudra malheureusement patienter jusqu'en 2026 pour voir débarquer la peluche tant convoitée en masse dans les rayons.

Pas de peluche malgré la hype👇

Vidéo: watson
Plus d'article sur le thème «Insolite»
A Genève, des arbres sont mystérieusement apparus dans un parc
A Genève, des arbres sont mystérieusement apparus dans un parc
Les Russes soutiennent Poutine avec des implants mammaires «patriotiques»
1
Les Russes soutiennent Poutine avec des implants mammaires «patriotiques»
En Suède, des poubelles draguent pour la bonne cause
En Suède, des poubelles draguent pour la bonne cause
A Zurich, 25 personnes se brûlent en tentant de... marcher sur du feu
1
A Zurich, 25 personnes se brûlent en tentant de... marcher sur du feu
Thèmes
Les photos des tenues du Met Gala 2025
1 / 24
Les photos des tenues du Met Gala 2025

Teyana Taylor

source: getty images north america / neilson barnard/mg25
partager sur Facebookpartager sur X
Voici le vrai visage de celui qui a inspiré le Père Noël
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le sombre passé familial de Meghan refait surface avant Noël
Le père de la duchesse de Sussex, Thomas Markle, avec lequel elle est brouillée depuis des années, s'est rappelé à son mauvais souvenir suite à son amputation d'une jambe ce week-end.
La période des Fêtes est, pour toutes les familles, l'occasion de retrouvailles heureuses - ou désastreuses. Meghan Markle serait bien en peine d'affirmer le contraire.
L’article