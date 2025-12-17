Vous adorez l'adorable loup d'Intermarché? Attention aux arnaques

Vidéo: watson

Pourquoi l'adorable loup d'Intermarché fait la joie des escrocs

Votre enfant rêve de la peluche du loup d’Intermarché sous le sapin? Vous pouvez ranger votre carte de crédit tout de suite. Toutes les offres actuelles sont des arnaques et la sortie officielle n’est pas prévue avant 2026.

C’est LA star de cette fin d’année 2025. Si vous avez traîné sur les réseaux sociaux ces derniers temps, vous n’avez pas pu passer à côté du loup «mal-aimé» de la dernière pub Intermarché. Avec plus de 600 millions de vues à travers le monde, la vidéo nous a tous mis les larmes aux yeux. Et évidemment tous les enfants du monde veulent maintenant la peluche de leur idole sous le sapin.

Mais c'est la douche froide: la peluche officielle n'existe pas encore (ou presque).

Depuis quelques jours, des dizaines de sites frauduleux et de pubs sponsorisées émergent un peu sur internet partout en vous promettant une livraison avant Noël. Or, c’est du fake. Intermarché a été très clair à ce sujet: ces sites n'ont aucun lien avec eux. Alors, en vous précipitant pour acheter un doudou loup Intermarché avant Noël, vous risquez juste de perdre votre argent ou de recevoir une contrefaçon douteuse.

«Soyez prudents, il y aura bien évidemment des arnaques, voire de la fraude» Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché.

C'est pour quand, alors?

Intermarché a avoué avoir été pris de court par la hype mondiale. Mais l'enseigne veut faire les choses bien avec une peluche «Made in France», ou du moins européenne. Alors pour Noël 2025: c'est quasiment impossible de se procurer une peluche de l'animé. Seule une centaine de pièces seront produites d'ici la fin de l'année.

Il vous faudra malheureusement patienter jusqu'en 2026 pour voir débarquer la peluche tant convoitée en masse dans les rayons.

Pas de peluche malgré la hype👇

