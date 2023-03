Après la débâcle bancaire, voici les 17 plus beaux bancs du monde😏

Oui, on a osé faire ce titre tout pourri.

Madeleine Sigrist

Banc... bancaire: vous vous dites qu'on n'aurait pas dû?

Vous avez raison. Mais après la chute de Credit Suisse, on a tous besoin de s'asseoir et de faire une pause. Pour ce faire, voici les plus beaux bancs du monde.

Un banc de parc dans le Massachusetts avec des panneaux solaires.

Ce banc de parc pliant pour tout.

Un banc à Copenhague pour les Danois aux longues jambes.

Ce banc où vous pouvez simplement déplacer le siège humide.

Le banc du tableau périodique à Winston-Salem, en Caroline du Nord.

Un banc dans le mur à Luxembourg.

Peut-être pas le plus beau design, mais certainement le meilleur banc.

C'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi qui suis à l'envers?!?

Ce banc se situe à Mexico. bild: imgur

Ce banc avec «coussin»

Voici une conception particulière...

Bild: KEYSTONE

(Un peu de contexte: les designers Benjamin et Kurt Thut ont présenté en 2003 le banc Züri. Il est pliable, facileà transporter et confortable pour les espaces publics. Il a été développé en collaboration avec le Green City Zurich.

Emily... in Paris?

Cette queue de baleine est située à Santa Barbara, en Californie.

A Eschede, aux Pays-Bas.

Ce banc est parfait pour tester votre flexibilité.

A moins qu'il ne roule, ce joli banc en bambou est installé à New York.

Pas forcément confortable mais joli.

Celui-ci se situe à Londres.

Bonus:

La pub est excellente, le banc, un peu moins. 🙄😂

