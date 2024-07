Besoin de rire? Ces fails tombent à pic

Hello Everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end! Non? Non. Encore quatre longs jours à tirer, et l'humeur est comme le temps: changeant, alternant entre pointes de soleil et déluges de fin du monde.

Du coup, on a bien besoin de notre dose de fails hebdomadaire pour ramer jusqu'à vendredi.

Prêts?? LeggooOOOOOOOooooooooooooo!!!

Ouvrez les yeux, c'est parti !

Whoosh.

Elle est partie.

Qui part bientôt en vacances?

Nous <3 Karma.

Mais qui lance son chien à la flotte, déjà?

Passons maintenant au sport.

Rappel: on ne se moque pas des enfants.

En parlant de ça... Une petite abeille tellement occupée.

Tourner une simple vidéo gourmande pour Internet peut s'avérer dangereux...

Ce fail se transforme en win de façon très subtile

Et maintenant, quelques photos

Lady Gaga sera heureuse de cet accueil. Si elle se sent concernée.

Cet escalier vous mènera directement en enfer. Ou aux urgences.

Oh.

«J'ai vu cette photo sur le mur de la cafétéria de mon enfant. Suis-je le seul à penser que la carotte devrait porter un pantalon?»

Vous avez déjà sorti vous habits d'été?

Attention, Kitty!

Il va bien, il va bien.

Est-ce un fail ou un win?

Old, but Gold!

Eeeeeet.....

... CiaaoOOOOOooooo!

Bonus-Win

L'Euro, c'est tout un mood.