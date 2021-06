Divertissement

20 fails pour survivre à ce mardi pluvieux

C’est le genre de sujet qui ne mérite aucune introduction. Vous êtes là pour voir des gens se planter, mais comme je dois écrire des mots pour que mon article soit bien référencé sur Google, en voici quelques uns:

C’est mardi et je tiens à vous féliciter d’avoir survécu au lundi. Good job tout le monde! Sans plus attendre (le suspens est insoutenable), voici une bonne dose d'humour sous forme d'images et de gifs.

Commençons par un peu de jardinage

Ouiiiiii...ui..aïe!

Karma

Joyeux anniversaire!😘

Attention, sol glissant

Pourtant, le lendemain matin, il se sentait bien

Probablement le gif le plus triste de la semaine

Bon appétit🤢

Ne jamais faire confiance à ses chevilles

Et maitenant, quelques gifs qui ne bougent pas...

Autrement appelés: photos.

Patron, j'ai fini la mascotte du sac de patates!

Salut toi.

Christophe Rocancourt se lance dans la production de pain

Il était comment le match? Ma foi, super!

Oui mais non reddit

D'autres fails en photos (mais vous pouvez continuer de scroller hein) 1 / 12 fail dienstag

Des jouets flippants pour enfants, ça vous tente ?

«Quelqu'un peut me dire ce qu'elle cherche?»

Hihi!

Room with a view

Pas aujourd'hui

Une seconde d'inattention... instagram

Un vieux gif mais un gif iconique

Et voilà, les fails de la semaine, c'est terminé! A la semaine prochaine!

