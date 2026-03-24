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29 traductions ratées qui vous donneront envie de voyager loin

Lustige Übersetzungsfails aus aller Welt
Image: reddit/watson

29 traductions ratées qui vous donneront envie de voyager loin

Un concentré de panneaux absurdes, de traductions catastrophiques et de perles linguistiques qui prouvent qu’un simple mot mal choisi peut transformer le monde en vaste plaisanterie.
24.03.2026, 05:3324.03.2026, 05:33
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Les Fails du mardi sont en vacances, et leur autrice aussi.

GIF animéJouer au GIF
gif: giphy

Bon. Ok. Donc maintenant, on fait quoi?

Nous partons évidemment avec elle — direction un monde de ratés de traduction hilarants. Bon voyage!

Ou comme disent les Français:

Faildienstag: Lustige Übersetzungsfehler
Image: reddit

Bong Voyage!

(A moins que ce ne soient plutôt les germanophones...)

Les jeunes enfants devraient peut-être être remis en laisse, on est pas d’accord?

Faildienstag: Lustige Übersetzungsfails
Image: reddit

Ne pas relâcher les animaux.

Mais il est pourtant si bon. :-(

Lustige Übersetzungsfehler
Image: instagram

Il est strictement interdit de manger le tapis.

Encore une règle bien pénible:

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Pas de téléphones céleri.

[On voulait sans doute dire «cell phones».]

Ce mot devrait tous nous servir d’exemple.

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Fermé aujourd’hui pour une quelconque raison.

Il y a sûrement des pictogrammes pour ça.

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Aujourd’hui, mieux vaut pas, merci!

Lustige Übersetzungs-Fails
Image: reddit

Cinq couleurs de sperme.

[Nous supposons qu’il s’agit de nouilles «sōmen».]

Oh non. :)

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Veuillez laisser les excréments de lit dans votre chambre après le check-out.

Sheets. SHEETS!

Presque.

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Insecte ≠ inceste.

Enfin un magasin intéressant.

Die lustigsten Übersetzungs Fails
Image: reddit

Dans le même esprit: un grand classique.

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

On adore tout, mais surtout la glace «nichons».

En français, cela donnerait un truc genre: pommes de terre courageuses?

Lustige Übersetzungsfehler
Image: instagram

Pommes de terre épicées et courageuses.

Ce graphique sur le niveau de piquant n’est probablement pas traduit mot à mot, mais le contenu reste assez juste:

Interessante Übersetzungen
Image: reddit

Eh bien, il y a sûrement des endroits pires pour prier.

Lustige Übersetzungsfail
Image: instagram

Toilettes – lieu de prière

Très bien, ce sera fait!

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Vous, mesdames, appuierez sur ce bouton avant de partir.

Que se passe-t-il ici, au juste? Pourquoi rien n’a de sens?

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Oui, merci. Absolument rien de tout ça!

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Il est interdit de chien.

Bon, si c’est demandé aussi poliment…

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Veuillez uriner dans la piscine.

Et encore un avertissement jaune!?

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Veuillez attendre en dehors d’une nouille.

Good appetite? Bon, au moins c’est aimable.

Lustige Übersetzungsfehler
Image: instagram

Là, on est rassurés. 🥲

Lustige Übersetzungsfails
Image: reddit

Toutes les maladies disponibles.

J’ai trois poulpes, ça suffit?

Lustige Übersetzungsfails
Image: reddit

Espèces ou poulpe.

Ça non plus, ça ne ressemble pas à un conseil à suivre absolument.

Lustige Übersetzungsfehler
Image: reddit

Veuillez utiliser tout le monde.

Nous ne sommes pas sûrs que cela respecte le règlement du personnel.

Lustige Übersetzungsfehler
Image: reddit

Si vous avez des problèmes, vous pouvez pendre vos employés.

Cet avertissement paraît quelque peu radical.

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Tous les voleurs à l’étalage seront exécutés.

Et pour finir sur une note instructive: llamingos ≠ flamants

Die lustigsten Übersetzungsfehler
Image: instagram

En anglais, cela ressemble presque à une invitation! 🚬

Die lustigsten Übersetzungsfehler
Image: pinterest

Veuillez ne pas ne pas fumer.

Peut-être une réussite pour conclure:

Lustige Übersetzungen
Image: reddit

Je n’ai pas pu le trouver sur Google, mais c’est très bon!

ThanQ d’avoir fait défiler jusqu’ici, et excellente semaine à toutes et à tous!

Lustige Übersetzungsfehler
Image: reddit
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