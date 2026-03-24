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29 traductions ratées qui vous donneront envie de voyager loin

Un concentré de panneaux absurdes, de traductions catastrophiques et de perles linguistiques qui prouvent qu’un simple mot mal choisi peut transformer le monde en vaste plaisanterie.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Les Fails du mardi sont en vacances, et leur autrice aussi.



Bon. Ok. Donc maintenant, on fait quoi?

Nous partons évidemment avec elle — direction un monde de ratés de traduction hilarants. Bon voyage!

Ou comme disent les Français:

Bong Voyage!



(A moins que ce ne soient plutôt les germanophones...)

Les jeunes enfants devraient peut-être être remis en laisse, on est pas d’accord?

Ne pas relâcher les animaux.

Mais il est pourtant si bon. :-(

Il est strictement interdit de manger le tapis.

Encore une règle bien pénible:

Pas de téléphones céleri.



[On voulait sans doute dire «cell phones».]

Ce mot devrait tous nous servir d’exemple.

Fermé aujourd’hui pour une quelconque raison.

Il y a sûrement des pictogrammes pour ça.

Aujourd’hui, mieux vaut pas, merci!

Cinq couleurs de sperme.

[Nous supposons qu’il s’agit de nouilles «sōmen».]

Oh non. :)

Veuillez laisser les excréments de lit dans votre chambre après le check-out.

Sheets. SHEETS!

Presque.

Insecte ≠ inceste.

Enfin un magasin intéressant.

Dans le même esprit: un grand classique.

On adore tout, mais surtout la glace «nichons».

En français, cela donnerait un truc genre: pommes de terre courageuses?

Pommes de terre épicées et courageuses.

Ce graphique sur le niveau de piquant n’est probablement pas traduit mot à mot, mais le contenu reste assez juste:

Eh bien, il y a sûrement des endroits pires pour prier.

Toilettes – lieu de prière

Très bien, ce sera fait!

Vous, mesdames, appuierez sur ce bouton avant de partir.

Que se passe-t-il ici, au juste? Pourquoi rien n’a de sens?

¯\_(ツ)_/¯

Oui, merci. Absolument rien de tout ça!

Il est interdit de chien.

Bon, si c’est demandé aussi poliment…

Veuillez uriner dans la piscine.

Et encore un avertissement jaune!?

Veuillez attendre en dehors d’une nouille.

Good appetite? Bon, au moins c’est aimable.

Là, on est rassurés. 🥲

Toutes les maladies disponibles.

J’ai trois poulpes, ça suffit?

Espèces ou poulpe.

Ça non plus, ça ne ressemble pas à un conseil à suivre absolument.

Veuillez utiliser tout le monde.

Nous ne sommes pas sûrs que cela respecte le règlement du personnel.

Si vous avez des problèmes, vous pouvez pendre vos employés.

Cet avertissement paraît quelque peu radical.

Tous les voleurs à l’étalage seront exécutés.

Et pour finir sur une note instructive: llamingos ≠ flamants

En anglais, cela ressemble presque à une invitation! 🚬

Veuillez ne pas ne pas fumer.

Peut-être une réussite pour conclure:

Je n’ai pas pu le trouver sur Google, mais c’est très bon!

ThanQ d’avoir fait défiler jusqu’ici, et excellente semaine à toutes et à tous!