Divertissement

Storypics

Ces 29 jolis fails vont rendre votre journée plus douce



reddit

Ces 29 jolis fails vont rendre votre journée plus douce

Parce que ça fait toujours plaisir de voir que certains galèrent encore plus que nous :) en gifs et en photos, Mesdames et Messieurs, voici des gens qui passent un sale quart d'heure!

Une petite douche?

Tomber dans un trou noir, définition.

On ne se moque pas des chèvres. Jamais.

Courageux, téméraires ou débiles?

Tant de grâce...

Cœur brisé pour lui :(

Se faire renverser mais pas par ce qu'on pouvait imaginer!

LES CHATS C'EST SUPER <3

Ça arrive une fois sur un million, non? Pitié, dites-moi que ça n'arrive pas.

Le fail préféré de la semaine.

On passe aux photos !

Les ravages de Photoshop...

J'ai posé les balcons, patron!

J'ai pas les mots.

La meuf rencontrée sur Tinder.

Jolie viande qui donne faim!

J'ai envoyé la chaise pliante, patron!

Ce T-shirt...

J'ai installé les escaliers, patron!

Dialogue de sourds.

«Not my job.»

On avait dit qu'on ne commandait PAS les tatouages sur Wish!

C'est pas si bête, en fait... Encombrant, par contre.

Mmhh, qui veut sa saucisse?

Dans le même registre...

...

Quel gâchis.

Oups!

Le retour de flamme.

La fête à la piscine!

Et ça, ça va être un fail aussi? «Les Lausannois sont-ils forts en français?»

Vidéo: watson

Terminons avec ces 25 trucs énervants que les gens font dans la vie.

1 / 28 25 trucs énervants que les gens font dans la vie source: reddit