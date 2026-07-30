Qui a dit que les vacances sont de tout repos? image getty x dr

20 mèmes de vacances malheureusement incroyablement justes

Il est temps que quelqu'un résume VRAIMENT comment les vacances se passent - et c'est pas toujours rose! 🌴

Plus de «Divertissement»

Qui a dit que les vacances, c'est de tout repos? Parfois,il faut des vacances pour se remettre des vacances. Si, Si! Voici quelques mèmes qui résument bien l'essence de cette période épuisante de l'année.

On ve se barrer de la ville le plus vite possible!

A quel point avez-vous besoin de vacances?

Oui, on a tous vécu ça. Sur un transat à Ibiza, à scroller comme dans notre chambre.

Moi: J'ai tellement hâte de partir en vacances!

Moi aussi, en vacances:



Pourquoi on est maudit comme ça??

La météo pendant vos vacances à la plage.

La météo le jour de votre départ.



«Vacances» – les mamans ne connaissent pas vraiment ce mot!

Moi, essayant d'être la «maman cool» en vacances, tout en pensant simultanément au petit-déjeuner, au déjeuner, au goûter, aux activités de l'après-midi, au dîner, au bain et au coucher.

Très reposant, qu'on vous dit.

TENEZ, PRENEZ MON ARGENT!!!!

Le jouet de plage idéal!

Les activités de plage avec les gosses...

C'est évidemment un cliché, n'est-ce pas?

Ça vaut toujours le coup d'œil. :-)

Ma bestie et moi, en train de planifier nos vacances, sachant pertinemment que nous n'avons pas les moyens de les financer.

Par ailleurs, vos collègues seront choqués si vous n'êtes pas à votre bureau lundi.

Comme si prendre des vacances était illégal!

Tout est différent pendant les fêtes…

A 9 h au travail: Désolé, je suis juste fatigué, je ne suis pas du matin.

A 9 h en vacances:



Les goélands sont trop gourmands...

A chaque fois que tu emportes de la nourriture à la plage, un goéland se demande:« C'est pour moi?»

Il y a toujours cet ami qui est déjà en train de siroter une bière dès le matin.

Soyons réalistes: rien ne fonctionne sans cette sieste après la plage.

A propos… La plage, c’est vraiment si génial que ça? Soyons honnêtes:

La plage me manque; elle m'apporte calme et tranquillité.

Moi sur la plage:

Pourquoi est-ce que ça arrive TOUJOURS?!

Mon système immunitaire dès que je réserve enfin mes vacances.

Cela s'applique particulièrement à notre état après avoir mangé au buffet de l'hôtel:

Cette année, on doit se serrer la ceinture.

(Il faudra être capable de gérer les déceptions...)

J'ai dit à ma valise que nous ne voyagerions pas cette année.

Et quand la fête sera terminée, le retour à la réalité sera brutal.

Quand vous partez en vacances VS le moment où vous recevez votre relevé de carte de crédit

(sim)