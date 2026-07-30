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20 mèmes de vacances malheureusement incroyablement justes

Qui a dit que les vacances sont de tout repos?
Qui a dit que les vacances sont de tout repos?image getty x dr

20 mèmes de vacances malheureusement incroyablement justes

Il est temps que quelqu'un résume VRAIMENT comment les vacances se passent - et c'est pas toujours rose! 🌴
30.07.2026, 05:3330.07.2026, 05:33

Qui a dit que les vacances, c'est de tout repos? Parfois,il faut des vacances pour se remettre des vacances. Si, Si! Voici quelques mèmes qui résument bien l'essence de cette période épuisante de l'année.

On ve se barrer de la ville le plus vite possible!

Lustige Memes zu Sommerferien
Image: instagram

A quel point avez-vous besoin de vacances?

Oui, on a tous vécu ça. Sur un transat à Ibiza, à scroller comme dans notre chambre.

Lustige Ferienmemes
Image: instagram

Moi: J'ai tellement hâte de partir en vacances!
Moi aussi, en vacances:

Pourquoi on est maudit comme ça??

Lustige Ferien Memes
Image: reddit

La météo pendant vos vacances à la plage.
La météo le jour de votre départ.

«Vacances» – les mamans ne connaissent pas vraiment ce mot!

Lustige Sommerferien in Memes
Image: instagram

Moi, essayant d'être la «maman cool» en vacances, tout en pensant simultanément au petit-déjeuner, au déjeuner, au goûter, aux activités de l'après-midi, au dîner, au bain et au coucher.

Très reposant, qu'on vous dit.

Lustige Memes für Sommerferien
Image: threads

TENEZ, PRENEZ MON ARGENT!!!!

Sommer Memes
Image: reddit

Le jouet de plage idéal!

Les activités de plage avec les gosses...

Die lustigsten Memes zum Thema Sommerferien
Image: reddit

C'est évidemment un cliché, n'est-ce pas?

Ça vaut toujours le coup d'œil. :-)

Lustige Ferien Memes
Image: instagram

Ma bestie et moi, en train de planifier nos vacances, sachant pertinemment que nous n'avons pas les moyens de les financer.

Par ailleurs, vos collègues seront choqués si vous n'êtes pas à votre bureau lundi.

Die lustigten Ferien Memes für die Sommerferien
Image: reddit

Comme si prendre des vacances était illégal!

Tout est différent pendant les fêtes…

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

A 9 h au travail: Désolé, je suis juste fatigué, je ne suis pas du matin.
A 9 h en vacances:

Les goélands sont trop gourmands...

Lustige Memes zu Sommerferien
Image: reddit

A chaque fois que tu emportes de la nourriture à la plage, un goéland se demande:« C'est pour moi?»

Il y a toujours cet ami qui est déjà en train de siroter une bière dès le matin.

Lustige Ferienmemes
Image: reddit

Soyons réalistes: rien ne fonctionne sans cette sieste après la plage.

Lustige Memes zu Sommerferien
Image: instagram

A propos… La plage, c’est vraiment si génial que ça? Soyons honnêtes:

Lustige Sommerferien Memes
Image: instagram

La plage me manque; elle m'apporte calme et tranquillité.
Moi sur la plage:

Pourquoi est-ce que ça arrive TOUJOURS?!

Lustige Memes zu Sommerferien
Image: reddit

Mon système immunitaire dès que je réserve enfin mes vacances.

Cela s'applique particulièrement à notre état après avoir mangé au buffet de l'hôtel:

Sommerferien Memes
Image: reddit

Cette année, on doit se serrer la ceinture.

Ferien Memes
Image: Reddit

(Il faudra être capable de gérer les déceptions...)

Ferien Memes
Image: instagram

J'ai dit à ma valise que nous ne voyagerions pas cette année.

Et quand la fête sera terminée, le retour à la réalité sera brutal.

Lustige Ferienmemes
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Quand vous partez en vacances VS le moment où vous recevez votre relevé de carte de crédit

(sim)

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