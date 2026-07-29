L'ancienne membre des Spice Girls, Mel B, s'est mariée pour la troisième fois l'an dernier. image: watson/getty

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«Ils me trouvent vintage»: Mel B raconte sa nouvelle vie à la ferme

L'ancienne Spice Girl, Mel B, a pris la plume dans le Times pour raconter son quotidien tranquille dans la campagne anglaise, aux côtés de son nouveau mari. Une joie matrimoniale qu'on ne pouvait pas vous résumer... autrement qu'en punchlines.

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Comme tant d'autres célébrités avant elle, Mel B, alias «Scary Spice» au sein de l'emblématique girlsband des années 90, a laissé la clinquante Los Angeles derrière elle pour un peu de paix et élever des poules, quelque part dans la cambrousse.

Oui, des poules. capture d'écran: the times

Mariée depuis l'an dernier à son troisième époux, Rory McPhee, la chanteuse et militante de 51 ans a étalé tout son bonheur dans une sorte d'étrange long monologue en «je» dans le Times.

Bonjour, Mel B! Comment ça va? «Après quinze ans passés à Los Angeles, je me réveille maintenant dans le Yorkshire, dans ma ferme, près de chez ma mère, à Leeds»

Vous vivez près de votre mère?! Mais pourquoi donc, à 51 ans? «Malgré mes nombreux voyages, mon accent est resté très prononcé, un rappel constant de mes origines»

C'est un argument recevable. Et sinon, comment débute votre journée? «Rory se lève avant moi et m'apporte un café»

Quel gentleman. «Ensuite, je médite»

Oui, c'est un passage obligé pour une star en 2026. «Avant de nourrir les animaux»

Ah! Quel genre d'animaux? «J'ai des canards, des poules, des chèvres et deux imposants rottweilers de protection, que je promène dans notre forêt de six hectares»

Sacrée ménagerie. «Si je travaille, je consulterai mes e-mails et participerai à des réunions Zoom»

C'est ce que font la plupart

des gens qui bossent. «Sinon, j'utiliserai le spa que nous venons d'installer»

C'est moins commun, ça.

Vous y faites quoi? «Dix minutes de douche solaire infrarouge LED, vingt minutes de sauna au sel de l'Himalaya, puis trois minutes de bain de glace extérieur Brass Monkey»

Tout un programme.

Et ensuite? «Ma mère viendra peut-être m'aider avec ma nouvelle lubie au jardin»

Qui est..? «Les poules ont déterré les plantes, alors je suis en train de transformer l'espace en rocaille avec de vieilles pierres du Yorkshire, et j'ai un verger avec des arbres fruitiers»

Vous m'en direz tant. Mais au fond, ça ne vous ennuie pas un peu, de rester à la maison? «Je retourne régulièrement à Los Angeles pour le travail»

Ah, quand même! «J'y serai en août pour le tournage des émissions en direct d'America's Got Talent, dont je suis juge»

Fascinant. «Mais ces temps-ci, je mène une vie paisible en famille»

Soit. Parlez-nous de vos enfants, si vous y tenez. «J'ai passé du temps avec Phoenix, qui mixait au festival SXSW de Londres»

Impressionnant! Et les autres? «Madison est très studieuse et souhaite devenir médecin ou avocate, ce qui me permettra d'économiser sur les frais d'avocat»

C'est bien commode. Et le petit dernier? «Angel est très artistique»

Ah... Va-t-il suivre les traces de sa mère dans la musique? «Jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a hérité de mon talent pour la pop»

Sympa pour eux. «Ils s'intéressent davantage au menu du dîner qu'à mon appartenance aux Spice Girls»

Quelle bassesse. Et sinon, comment considèrent-ils leur maman? «Ils me trouvent 'vintage'»

Décidément, la gentillesse déborde dans la famille. Pourquoi? «Parce que ma garde-robe regorge de tenues des années 90»

Si ce n'est que ça... Et comment gèrent-ils la célébrité de leur maman? «Ils sont surpris de la notoriété des Spice Girls»

C'est parce qu'ils sont trop jeunes,

ces petits cons. «Angel était au Japon l'année dernière et m'a dit: 'Maman, même ici, ils te connaissent!'»

Evidemment. Vous étiez les Spice Girls. «Tous les enfants sont venus à la tournée de reformation de 2019, et j'aurais bien aimé qu'ils reviennent»

Mais...? «Mais ils disaient tous: 'Oh là là, on l'a déjà vue deux fois!'»

Quelle bande d'ingrats. Parlez-nous plutôt de votre mari. «Rory est un cuisinier hors pair et prépare généralement le déjeuner»

Quel homme! «Son rôti est exceptionnel»

Hmmmmmmm... «Mais la plupart du temps, je mange sainement: beaucoup de soupes, d’épeautre et de kimchi»

C'est nettement plus chiant. Et sinon, il fait quoi, Rory, à part la cuisine? «Rory tient son propre salon de coiffure»

C'est tout aussi commode que d'avoir une fille avocate. «Et moi, je fais mon truc»

Votre truc? «Mais on a tellement de points communs parce qu'on est tous les deux originaires de Leeds»

C'est bien, de venir du même patelin. «Sa famille connaît la mienne, il a connu mon père avant son décès, et on partage le même humour typique du Nord»

La chanteuse a épousé le coiffeur, spécialisé dans les cheveux bouclés, en juillet dernier. Getty Images Europe

Le même humour, c'est important aussi. «On adore regarder des spectacles d'humour ensemble — comme ceux de Lou Sanders, qui est un ami — et on a tous les deux gardé notre âme d'enfant»

Trop chou! «On est très amoureux, ce que je n'aurais jamais cru possible»

C'est cool pour votre mari... «Je sais que certaines personnes ont du mal à ne rien faire, mais moi, j'y suis parvenue»

Félicitations. «J'ai toujours été assez solitaire»

Ok. «Et comme je me donne à fond quand je travaille ou que je suis sur scène, et que je déborde d'énergie (j'ai un TDAH)»

Comme pas mal de monde, de nos jours. «J'adore flâner tranquillement à la ferme»

Génial. «Après le dîner préparé par Rory, je vérifierai que tous les animaux sont bien rangés»

Hein? Pourquoi? «Pour éviter qu'ils ne se fassent manger par d'autres»

En effet, c'est préférable. «Puis je me détendrai devant la télé»

Décidément, vous êtes une personne très normale, Mel. «Rory est au lit à 21h30, mais comme je suis un oiseau de nuit, je regarderai plusieurs épisodes de Legends ou d'Apex avant d'aller me coucher à minuit»

Un autre petit rituel avant de dormir? «Avant de dormir, entourée de mes lampes de sel, j'écoute une séance de relaxation profonde sans endormissement»

Ça sert à quoi? «Elle m'aide à me détendre complètement, de la tête aux pieds»

Je vois. «Et ensuite, je m'endors»

Comme nous après cet entretien. Merci Mel B, à la prochaine!

Vidéo: watson