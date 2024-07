C'est les vacances! Voici 16 fails Airbnb qui vous préparent au pire

Il n'est rien de pire que d'arriver dans une destination paradisiaque pour les vacances... et se rendre compte que notre logement temporaire est une trappe insalubre. Florilège de mauvaises expériences.

Si vous ne souhaitez pas résider dans un hôtel pendant vos vacances bien méritées, vous pouvez également réserver un logement (privé) sur la plateforme en ligne Airbnb.

Mais malheureusement, les mauvaises expériences en vacances font parfois partie du décor. Sur Reddit et X, les fails Airbnb sont de plus en plus souvent partagés par les internautes. En voici quelques-uns:

Un utilisateur de Reddit écrit: «j'ai réservé un Airbnb avec vue sur la mer ...»

En théorie, «vue sur la mer», ce n'est pas un mensonge.

«Mon hôte m'a dit : 'Le coffre à clés est à côté de la porte blanche... Il est argenté, avec du plastique noir».

Un plaisantin, sans doute.

«La douche de mon Airbnb. Je ne suis même pas énorme, je fais 1,88 m».

«Notre Airbnb n'était pas comme nous l'avions prévu».

«J'ai trouvé une paire de menottes attachées à une jambe du lit dans mon Airbnb à Tijuana».

Peut-être qu'ils pourront servir plus tard?

Pour être juste, il faut dire que la porte en elle-même n'est pas le problème.

«Notre Airbnb avait une porte de salle de bain transparente. J'ai l'habitude que mon enfant, impatient, me suive un peu partout, mais là, c'était effrayant».

«J'ai trouvé cet appareil photo dans mon appartement de vacances».

Bonjour.

«Notre Airbnb a une fenêtre de la douche au salon».

«La salle de bain de mon Airbnb à Helsinki. L'avantage, c'est que je pourrai me brosser les dents, prendre une douche et faire caca en même temps».

Encore une salle de bain minuscule.

«Cette télé dans l'appartement que je loue...»

Ici, un hôte veut sans doute éviter que son téléviseur ne «s'égare».

«700 dollars la nuit, et ils nous donnent seulement la moitié d'une éponge».

«Cette chambre dans un logement Airbnb en Allemagne:»

Ou ici. Une horreur pour les perfectionnistes:

«Ce carreau dans mon Airbnb».

«Le placement des miroirs dans mon Airbnb»

«Le papier toilette le plus absurdement fin que j'ai jamais vu, trouvé dans mon Airbnb».

Bonus:

Gagné d'avance :)

- Je m'excuse d'avance, mais il se peut que Kevin essaie de coucher avec vous. S'il vous plaît, gardez les portes fermées.

- Excusez-moi, mais quoi??

- Kevin est mon chien.



(sim)