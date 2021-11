Les 5 premières minutes du prochain Jurassic World ont été dévoilées

Pour nous faire patienter jusqu'à juin 2022, la franchise des dinosaures a balancé sur YouTube le début du prochain film.

Universal Pictures a mis une carotte de la taille d'un panais (mais pas un panais parce que c'est pas bon) devant le nez des fans de la franchise. Au lieu d'offrir une bande-annonce classique, le studio a balancé mardi 23 novembre sur YouTube les cinq premières minutes du prochain Jurassic World: Le monde d'après, qui sortira au cinéma en juin 2022. Les faits se déroulent à la fin de Jurassic World: Fallen Kingdom, sorti en 2018. Les dinosaures se sont évadés du manoir Lockwood. Ça va être un joyeux bordel.

Les cinq premières minutes du film

Les premières images nous emmènent 65 millions d'années en arrière, dans un genre de documentaire National Geographic. Pas de musique, que des dinosaures, dont un T-rex avec un genre de duvet qui fait déjà beaucoup parler de lui. Sous la vidéo YouTube, on se demande si le tyrannosaure actuel aura lui aussi quelques poils duveteux. Selon plusieurs fans, probablement pas, puisque les dinosaures de 2022 ont été créés en laboratoire.

Ce film est très attendu, car côté casting, on retrouvera le duo Chris Pratt et Bryce Dallas, mais aussi les acteurs de Jurassic Park comme Sam Neill (le professeur Grant), aka le mec qui n'aime pas les enfants, Jeff Goldblum (Ian Malcolm) aka l'homme qui se met torse nu après avoir échappé à la gueule du T-rex et Laura Dern (Ellie Sattler), aka la meuf qui caresse des bras morts.

Ce mec est un héros

Pour ceux qui n'ont rien compris au paragraphe précédent (parce que vous n'avez pas vu Jurassic Park du coup, SHAME ON YOU) sachez juste que ce sont les acteurs iconiques du premier film, le vrai, l'unique, réalisé par Spielberg en 1993. Omar Sy sera aussi de la partie. Voilà.

