Divertissement
Suisse

Christian Kracht pourrait recevoir le Nobel de littérature

Né en 1966 à Saanen (BE), Christian Kracht est un auteur majeur de la littérature contemporaine germanophone.
Né en 1966 à Saanen (BE), Christian Kracht est un auteur majeur de la littérature contemporaine germanophone.

Ce Suisse pourrait recevoir le prix Nobel de littérature

Après la Sud-Coréenne Han Kang en 2024, la plus haute distinction littéraire pourrait être attribuée à l'auteur bernois Christian Kracht, qui figure parmi les favoris.
09.10.2025, 10:3209.10.2025, 10:32
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Selon nos confrères du journal Le Temps, le lauréat du prix Nobel de littérature pourrait bien être un Suisse cette année. La prestigieuse distinction sera décernée ce jeudi 9 avril à Stockholm, et l'auteur bernois Christian Kracht, 58 ans, figure parmi les favoris.

Selon la presse spécialisée suédoise, l'écrivain serait même en pole position puisqu'il y aurait des signes révélateurs. Lors de la récente participation de Christian Kracht au Salon du livre de Göteborg (Suède), plusieurs membres de l'Académie suédoise ont ainsi été aperçus au premier rang de sa conférence.

«L'Académie suédoise était là au grand complet, assise au premier rang, et ça, en général, c’est un signe qui ne trompe pas»
Björn Wiman, critique culturel du quotidien suédois Dagens Nyheter afp

Un troisième Suisse

Après avoir primé en 2024 l'écrivaine sud-coréenne Han Kang, l'Académie pourrait donc récompenser cette année un troisième Suisse au prix Nobel de littérature après Carl Spitteler en 1919 et Hermann Hesse en 1946. Une décision qui rejoindrait à nouveau la longue tradition d'auteurs masculins européens couronnés. Ils sont 103 hommes contre 18 femmes dans l'Histoire à avoir reçu le prestigieux prix.

Christian Kracht est né le 29 décembre 1966 à Saanen, dans le canton de Berne. Il est l’un des auteurs les plus acclamés de la scène littéraire germanophone contemporaine, souvent comparé à J. D. Salinger ou Bret Easton Ellis.

Ancien journaliste, il a été correspondant en Inde pour l’hebdomadaire Der Spiegel dans les années 1990 et a beaucoup voyagé, particulièrement en Asie et en Afrique. Son parcours littéraire compte huit livres, dont son dernier roman, Air, publié en 2025. Son précédent ouvrage, Eurotrash, a reçu un Prix suisse de littérature en 2022.

