Une télé-réalité de dating façon «drague du 19e siècle» est en prépa



Les candidats devront s'affronter dans des épreuves qui sentent un peu comme chez papy et mamie pour décrocher le cœur de la belle.

Dans «Pride and Prejudice: An Experiment in Romance», les prétendants vont séduire une charmante donzelle en croisant le fer dans des épreuves old school. Pride and Prejudice, comme dans Orgueil et Préjugés, le livre de Jane Austen? Oui. Et comme dans le Bachelor? Oui, sauf que tout ce petit monde sera sappé en costumes d'époque et que ça se passera dans une pseudo Angleterre des années 1800.

Installés dans un château à la campagne, les gentlemen pourront ainsi emmener la demoiselle dans des balades en calèche, lui écrire de jolies lettres manuscrites ou encore faire de la barque sur un étang qui ressemble à une nature morte. En gros, l'inverse des télé-réalités d'aujourd'hui: pas de grosses bagnoles ou de «BB t tro fresh» envoyé ivre caisse depuis un téléphone portatif au fin fond d'une boîte de nuit de Dubaï.

Genre pas comme ça:

Image: watson / shutterstock

Selon Variety, c'est à Endemol Shine North America et Shine TV que l'on doit cette vintage idée. Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée mais ce qu'on sait, c'est que le show ne sera pas scénarisé. L'héroïne et ses preux chevaliers découvriront tout seuls comme des grands si cette expérience romantique permet de trouver le grand amour... Comme Darcy et Elisabeth dans Orgueil et Préjugés.

