Image: watson

Voici les noms de bébés les plus rares de Suisse

Vous cherchez un prénom original pour votre enfant? Le palmarès des prénoms des nouveau-nés de l'Office fédéral de la statistique vous donnera des idées.

Mark Walther / ch media

Plus de «Suisse»

Fenix est l'un des 46 prénoms qui sont apparus pour la première fois dans le palmarès des prénoms des nouveau-nés de l'Office fédéral de la statistique (OFS) depuis le début du recensement en 2000. L'ensemble des données contient tous les noms qui ont été attribués au moins deux fois en 2023. La liste n'est donc pas complète; les noms qui n'ont été attribués qu'une seule fois l'année dernière n'apparaissent pas.

Les 23 prénoms féminins et 23 prénoms masculins qui y figurent pour la première fois nous font voyager à travers les langues et les cultures les plus diverses. Chez les filles, cela va de l'Allemagne (Ida-Maria) à la France (Euphémie), aux Pays-Bas (Annemiek), aux Balkans (Iliria), au monde arabe (Halah), au Tibet (Woeser) et jusqu'au Japon (Anzu).

Chez les garçons, on découvre entre autres Chiemerie (Nigeria) et Mykhailo (Ukraine), mais aussi Toto, un diminutif de Salvatore et Antonio. Certains des nouveaux noms apparus sont des variations d'une forme plus fréquente, comme Cataliya (de Cataleya) ou Fenix (de Phoenix).

L'effet Kevin

Les prénoms apparaissant pour la première fois au palmarès des nouveau-nés ne sont pas forcément nouveaux en Suisse. Ainsi, selon l'OFS, six «Toto» nés entre 1964 et 1986 et même 450 «Mykhailo» vivaient en Suisse fin 2023. En revanche, les «Bax», inspirés du héros de la série alémanique Tschugger, sont les trois nés en 2023.

Ces trois bébés ne sont pas les premiers à porter le nom d'un héros ou d'une héroïne du monde du cinéma, de la littérature ou du sport. L'effet a été impressionnant pour les Kevin. Plus de 1000 garçons ont reçu ce prénom en 1991, après la sortie de «Maman j'ai raté l'avion» l'année d'avant.

La star du foot Lionel Messi, Arwen du «Seigneur des anneaux» et Arya Stark de «Game of Thrones» sont d'autres personnages célèbres qui ont inspiré les nouveaux parents.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder