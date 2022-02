«Koh-Lanta» revient et il y a une surprise de taille!

Pour la première fois dans l'histoire de «Koh-Lanta», il n'y aura pas un mais deux totems! Je mets plein de points d'exclamation, parce que c'est très excitant!

La saison de la honte s'est achevée en décembre 2021 et, déjà, TF1 met l'eau à la bouche des fans avec le prochain Koh-Lanta baptisé: le totem maudit. Ouuuh! C'est mystérieux. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il n'y aura pas un mais deux totems cette année. L'un protégera ses gagnants, comme d'habitude, et l'autre sera maudit. C'est de plus en plus mystérieux... TF1 redouble d'efforts pour surprendre les candidats et le public avec de nouvelles règles. On s'était même un peu perdu l'an passé entre les colliers et les bracelets d'immunité.

Pour découvrir cette histoire de totem maudit, il faudra être devant sa télé mardi 22 février à 21h10 (22h30 avec les pubs.) Cette saison se déroulera aux Philippines.

Après une édition All-Stars anniversaire avec les aventuriers les plus emblématiques du jeu, retour à des candidats anonymes. Ils sont 24 et ont entre 24 et 47 ans: 12 hommes, 12 femmes, dont l'une est mariée à un footballeur. Elle explique dans une vidéo de présentation sur le site de TF1 qu'elle n'est pas juste une potiche. On va la suivre de près.

Par contre, on ne sait pas encore si les Robinsons auront droit à des croissants et des pains au chocolat pour le petit-déjeuner sur l'île. Ou serait-ce des chocolatines? TF1 a beau essayer de faire oublier le viennoiserie-gate et le steak-frites-gate, nous, on n'oubliera jamais.😈

En parlant de bouffe, est-ce que les candidats de «Koh-Lanta» auront droit à ce plat? Vidéo: watson

