«Intervilles» est de retour: top 7 des émissions ressuscitées

Ce jeudi, Intervilles est revenu sur France 2 et a immédiatement déclenché un raz-de-marée de moqueries. Cette résurrection rocambolesque s’inscrit dans un phénomène plus large: la télé française dépoussière ses classiques. Retour sur ces… retours.

L’émission Intervilles est revenue d’entre les morts. Oui, vraiment. Et cette nouvelle version ne ressemble pas franchement à un come-back triomphal.

Après 15 ans d’absence (et un long passage à vide), l’émission culte des années 60-2000 a fait son grand retour ce jeudi 3 juillet. Mais les fans historiques n’ont pas reconnu leur programme fétiche. Finies les vachettes, finies les villes en compétition façon championnat de France rural, finis les fous rires de Nagui et Tex. Et fini le budget, manifestement.

Place à un plateau cheap, une mise en scène façon kermesse de l’école qui tente de lever des fonds pour partir en voyage d’études, et une ambiance générale qui sent la sueur et la gêne. Sur X, les internautes n’y sont pas allés de main morte:

Mais ça a au moins eu le mérite de nous donner une idée: et si on faisait la nécrologie des émissions ressuscitées à la télé française? Voici six autres retours plus ou moins réussis.

Secret Story: le comeback pas nécessaire

Epoque dorée: 2007 – 2017, TF1

Retour: 2025 sur TF1+

Et ça donne quoi? Une version streaming, moins bling-bling, plus jeune, et un peu plate.

On pensait le concept du «J’ai été enlevé par des extraterrestres» mort et enterré. Et pourtant… cette année, Secret Story a fait son come-back surprise, porté par la génération TikTok qui n’a pas connu La Voix originale.

Nouveau casting, nouveaux codes, moins too much, moins trash. Mais est-ce que ça marche? Un peu, oui. Mais surtout dans une niche nostalgique de Millennials et de quelques curieux. On est loin des heures de gloire d’Amélie Neten et des crises épiques et lunaires dans la piscine.

Star Academy: on sort Nikos de son bocal de formol

Epoque dorée: 2001 – 2008

Retour: en 2022 (avec une tentative nulle en 2012 sur NRJ12)

Et ça donne quoi? Gros carton, revival réussi.

On ne va pas mentir, personne n’aurait parié un centime sur le retour de la Star Ac. Et pourtant, la version 2022 a cartonné, portée par un casting attachant, des guests moins prestigieux et internationaux qu’à l’époque, mais tout de même bankable, et une bonne dose de nostalgie bien marketée.

Nikos est toujours là (que quelqu’un canonise cet homme svp), les élèves pleurent toujours dans les escaliers, et le château de Dammarie-les-Lys brille à nouveau. Le programme a réussi à redevenir cool, sans trop se dénaturer: la minute de téléphone fait toujours des ravages.

Burger Quiz: le revival qui régale

Epoque dorée: 2001 – 2002

Retour: 2018 sur TMC, avec Alain Chabat himself

Et ça donne quoi? Culte, mais pas toujours constant.

Image: capture d'écran Twitter

L’exemple parfait du retour cool (d’une émission qui l’était peut-être un peu trop lors de sa naissance dans les années 2000?). Alain Chabat est revenu aux manettes avec sa team d’humoristes (Kad, Blanche Gardin, Jérôme Commandeur…), et Burger Quiz est devenu un ovni génial qui cartonne.

Quelques saisons plus tard, Chabat a donné les clés à d’autres animateurs. C’est moins magique, mais toujours regardable. Un revival réussi, à l’image de son maître.

Qui veut gagner des millions?: sans Jean-Pierre, c’est non

Epoque dorée: 2000 – 2016 (Jean-Pierre Foucault 4ever)

Retour: 2019 avec Camille Combal

Et aujourd’hui? En pause floue.

On a voulu moderniser le plus culte des jeux à tension en remplaçant Jean-Pierre Foucault par Camille Combal. Mauvais casting? Peut-être. La mayonnaise n’a jamais vraiment pris.

Le format est revenu pour quelques prime, mais la magie n’y était plus. Résultat: après 2021, c’est flou. Arthur a repris le flambeau pour deux émissions en 2024, à l’occasion des 25 ans du jeu, puis en 2025 pour les 50 ans de TF1, mais on ne sait pas vraiment où l’émission en est aujourd’hui.

Popstars: l’échec discret

Epoque dorée: 2001-2007

Retour: 2013 sur D8

Et ça donne quoi? Définitivement enterrée.

L’émission qui a vu naître les L5 et Linkup (oui, le groupe de M. Pokora, n’oublions jamais ce tube «jeeee crois à mon ééééétoile») a tenté un retour confidentiel sur D8, mais sans génie, sans tension, sans tubes. Le format semblait «Migros data», l’écriture bancale. Depuis? L’émission est re-morte.

Le Bigdil: le retour intergalactique

Première diffusion: 1998- 2004

Retour: janvier 2025 sur RMC Story

Et ça donne quoi? Un revival fidèle et kitsch à souhait.

Vincent Lagaf’ l’avait promis: si Le Bigdil revenait, ce serait dans les règles de l’art. Depuis le 2 janvier 2025, l’émission culte des années 2000 est diffusée chaque vendredi en prime sur RMC Story, avec le même décor, la même musique, les mêmes jeux, et même le vrai Bill (le comédien original, Gilles Vautier, a repris du service dans son costume vert fluo).

Résultat? Un vrai carton d’audience (1,8 million de téléspectateurs pour la première), un raz-de-marée nostalgique sur les réseaux, et une fidélité au format d’origine qui fait mouche. C’est désuet, c’est flashy, c’est too much… et c’est exactement ce que le public voulait.