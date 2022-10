Un gâteau qui flotte: les gens n'en peuvent plus des épreuves de Mercotte

Hier soir, dans Le Meilleur Pâtissier, Mercotte a demandé aux candidats de réaliser un gâteau en forme de voilier et celui-ci devait flotter sur l'eau. Sur Twitter, les internautes sont scandalisés qu'une émission de cuisine gaspille autant.

C'est un naufrage. Mercredi 5 octobre dans l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6, Mercotte, l'acolyte de Cyril Lignac, a demandé aux candidats de faire un gâteau monumental en forme de bateau. Pour réussir l'épreuve, il fallait que celui-ci flotte sur l'eau. Oui, un gâteau flottant.

Déjà que personne n'arrive au bout des épreuves de Mercotte, imaginez la gueule des gâteaux quand ils ont pris l'eau. Le carnage.

Il flotte!

Image: capture d'écran télé loisirs

Ah non.

Image: capture d'écran télé loisirs

Lors des premières saisons du Meilleur Pâtissier, les épreuves de Mercotte n'étaient pas inintéressantes. Elle sortait de son grimoire des recettes oubliées, ça avait une saveur nostalgique et terroir, on apprenait quelque chose.

Là, ça commence vraiment à partir en steak. Et c'est toujours des gâteaux massifs, avec des quantités d'ingrédients pharaoniques dans lesquels Mercotte et Cyril ne prennent qu'une cuillère parce que généralement, ils sont ratés. Bah oui, Mercotte ne donne jamais les temps de cuisson et enlèvent certains ingrédients à sa recette.

Si ça a fait rire les candidats lors de l'émission, ça n'a pas plu aux spectateurs qui se sont offusqués sur Twitter. C'est surtout l'énorme gâchis que les internautes pointent du doigt. Pour eux, les épreuves de Mercotte vont trop loin.

Les meilleurs tweets:

L'animatrice Marie qui essaie de garder le cap

Souquez les artimuses!

Lisez bien la recette!

Le Meilleur Pâtissier prend l'eau.

Il coule.

Ok, j'arrête.

Je souffle très fort.

Hihi!

Cet internaute a du flair.

Il m'a fait rire ce tweet.

C'est bientôt Halloween!

