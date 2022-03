bild: shutterstock / watson

«Je sors avec un homme que je trouve génial, mais pas attirant...»

La question de «Umpi»:

Salut tout le monde!

J'ai récemment rencontré un homme génial. C'était dans un bar, il était avec ses amis et j'étais avec les miens. Très vite, on a rapproché nos tables on s'est vraiment bien amusés.

Je ne l'ai pas vraiment remarqué au début car il n'est pas mon genre, physiquement. Mais au cours de la soirée, on a discuté et rigolé ensemble, on s'est bien entendus, puis nous avons échangé nos numéros. Depuis, nous sommes sortis plusieurs fois ensemble - j'aime vraiment TOUT dans son caractère et ça se passe très bien entre nous.

Néanmoins, et j'ai mauvaise conscience à cause de ça, je ne le trouve pas particulièrement attirant, je l'aime bien, mais d'un point de vue purement visuel, je ne l'aurais pas remarqué. Mais ce n'est pas ce souci superficiel qui m'empêchera de continuer à le fréquenter, je serais même ouverte à quelque chose de sérieux.

Quelle est votre opinion? Y a-t-il des couples, parmi les lecteurs de watson, qui étaient dans la même situation au départ? Et comment la relation a-t-elle évolué pour vous? J'espère un peu finir par le trouver attirant, par la force des choses, avec l'évolution des sentiments .

C'est encore le tout début, pour nous.

J'attends vos retours avec impatience! :)

Que feriez-vous dans cette situation?

N'hésitez pas à partager vos conseils.

