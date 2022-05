bild: shutterstock / watson

«Quel a été votre meilleur date et où? Je cherche l'inspiration...»

La question de «Lori»:

Bonjour à tous,

Je discute actuellement beaucoup en ligne avec quelqu'un et nous allons bientôt nous rencontrer pour de vrai. J'aimerais faire quelque chose de vraiment cool et pas simplement aller dans un bar ou un restaurant. Mais pas non plus faire du saut à l'élastique ou quelque chose comme ça. Et avant de faire une recherche sur Google et de trouver des trucs comme «vol en montgolfière», je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous demander de me raconter vos meilleurs rendez-vous. Je suis sûre qu'il y aura des histoires super et des conseils sur les endroits où aller. :))

D'où ma question: où s'est déroulé votre meilleur rendez-vous? Et qu'est-ce qui l'a rendu si génial?

Jusqu'à présent, ce que j'ai trouvé le plus cool, c'est une randonnée avec un date. Mais je suis malheureusement beaucoup moins en forme, ce qui peut être parfois un peu frustrant pour la personne la plus rapide...

Merci et salutations, Lori

