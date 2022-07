«J'ai peur qu'elle pense que mon pénis est trop petit...»

Avez-vous des conseils ou pouvez-vous partager votre propre expérience? Vous êtes sur la bonne page! bild: shutterstock / watson

Question de Rick:

Bonjour à tous,

Je suis amoureux d'une femme depuis quelques semaines. Nous nous sommes vus quelques fois et nous nous sommes embrassés, mais c'est tout, nous sommes toujours rentrés chacun chez soi. Il y a une raison à ça: j'ai peur qu'elle trouve mon pénis trop petit et qu'elle ne veuille plus rien avoir à faire avec moi si ça va plus loin.

Je suis déjà sorti avec une femme qui a rompu avec moi car elle trouvait que mon pénis était trop petit et qu'elle ne sentait presque rien pendant les rapports sexuels. Des remarques énervantes à la longue. J'ai toujours pensé que j'avais un pénis de taille moyenne. Pas énorme, je sais. Je ne peux pas vous le montrer... Bref.

En tout cas, je m'inquiète maintenant...

Avez-vous des conseils pour mieux gérer ces pensées?

Que feriez-vous dans cette situation?

