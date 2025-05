«C'est raté»: les fans de Top Chef en ont ras-le-bol

Cette année, M6 a procédé à quelques changements dans le déroulement du concours culinaire du mercredi soir et ça ne plaît pas aux fans de l'émission.

Top Chef, saison 16, c'est un peu le bordel. Les candidats ne font pas tous les mêmes épreuves en même temps, les chefs interviennent moins et les fans de l'émission doivent se farcir le critique culinaire François Régis-Gaudry à toutes les sauces.

La goutte qui a fait déborder le vase? L'épreuve de la boîte noire ce mercredi 7 mai. C'est un moment mythique de Top Chef durant lequel les candidats goûtent à l'aveugle un plat savamment complexe concocté par un chef et tentent de le reproduire. On aime les voir galérer à manger dans le noir complet et confondre de la viande avec du poisson. La beauté de ce jeu, c'est également que les chefs de brigades participent et on voit à quel point leur expérience contraste avec celles de leurs poulains.

Mais cette année, selon les fans de l'émission, M6 a saccagé l'épreuve. D'abord, le temps de passage des candidats dans la boîte noire s'est avéré beaucoup trop court. Selon eux, on ne les a vus que quelques secondes.

Et puis, tous les candidats n'ont pas participé à l'épreuve. Pour entrer dans le cube obscur, il fallait trouver le plus d'ingrédients possible sur les 15 qui formaient un autre plat, lors d'une première dégustation à l'aveugle. Ce sont Sean, Quentin, Margaux et Esteban qui ont passé cette étape. Donc seulement deux binômes. Les autres ont été directement envoyés en épreuve éliminatoire.

Aussi, depuis le début du concours, les candidats sont divisés en deux groupes, faisant des épreuves différentes. Résultat: il manque un fil conducteur rendant cette saison indigeste. Le public a de la peine à suivre et le fait savoir sur X.

«Cette saison est ratée de A à Z»

Autre nouveauté qui n'a pas plu: les chefs n'ont pas participé à la boîte noire. Car, cette fois-ci, ils ont œuvré à la confection du plat à deviner. Ils ne pouvaient donc pas aider les candidats.

En règle générale, depuis le début de l'émission, les chefs de brigades semblent moins présents que lors des émissions passées. On les voit souvent assis dans des canapés à regarder les candidats à travers un écran.

«Mais c'est une blague là? J'ai peut-être été distraite quelques instants mais on est d'accord qu'on a pas vu les candidats beaucoup dans la boîte noire là???? C'est moi ou c'est too much cette année? On voit quasiment pas les chefs gérer leur brigade, les candidats sont solo.» Sur Twitter

Autre élément exaspérant pour les internautes: le critique culinaire François Régis-Gaudry, trop présent à leur goût. Cette saison, comme la saison passée, il participe à la Brigade Cachée en deuxième partie de soirée. Il juge avec deux chefs les plats des candidats éliminés dans ce concours parallèle. Mais hier soir, il était également présent lors de l'épreuve de la boîte noire. Et il était seul à juger les plats des candidats.

Dans l'ensemble, les fans disent de l'émission qu'il s'agit de «la pire saison», que «tout est bâclé» qu'«on s'ennuie» et que «les règles sont incompréhensibles». Comme dirait un ancien candidat de Top Chef, c'est un parti pris.

