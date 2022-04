bild: shutterstock / watson

«A partir de quels "red flags" arrêtez-vous de voir quelqu'un?»

Question de «Katta»:

Hello! J'ai récemment discuté avec quelques amis de nos «red flags». C'est-à-dire des choses qui ne vont pas du tout et qui font que nous ne voudrions plus continuer de fréquenter quelqu'un. Ou même ne plus jamais le recroiser.

Pour une amie, c'est par exemple le thème de la vaccination. Si on n'est pas d'accord, elle n'a pas envie de s'engager avec la personne. Un autre collègue (végétalien) ne pourrait jamais sortir avec quelqu'un qui n'est pas au moins végétarien. Une autre amie ne pourrait jamais sortir avec quelqu'un qui est radin. Et je trouve ça un peu bizarre de sortir avec quelqu'un en sachant qu'il a trompé sa précédente petite amie... Et puis il y a aussi quelqu'un que je connais pour qui ça ne va pas du tout si on n'a pas de machine à café correcte à la maison...

Tout le monde est différent. C'est pourquoi je m'interroge: quels sont, chez vous, les signes qu'il ne faut pas aller plus loin avec quelqu'un? Quels sont vos «red flags»?

La colonne des commentaires est ouverte!

