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13 mèmes méchants mais justes qui résument Apple à la perfection

epa12955856 Apple CEO Tim Cook (L), Tesla CEO Elon Musk (C), U.S. Defense Secretary Pete Hegseth (3-R) and U.S. Treasury Secretary Scott Bessent (R) attend the welcome ceremony for U.S. President Dona ...
L’ex-patron d’Apple Tim Cook, Elon Musk et le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, en mai en Chine, lors de la cérémonie organisée par Xi Jinping pour accueillir Donald Trump.Image: keystone

13 mèmes méchants mais justes qui résument Apple à la perfection

Après quinze ans à la tête d’Apple, Tim Cook a cédé son fauteuil à John Ternus. Prix délirants, commissions, Chine et promesses autour de l’IA: voici l’ère Cook et les petites manies de la marque à la pomme résumées en 13 mèmes.
09.09.2026, 05:3109.09.2026, 05:31

Le modèle économique d’Apple sous Tim Cook expliqué en un mème

«De la colle à 700 dollars.»
«De la colle à 700 dollars.»

Bien sûr, il manque encore l’adaptateur pour fixer une anse à la tasse, pour seulement 99 dollars.

Pourquoi Apple s’en sort comme ça

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Image: @designershumor

Pourquoi Tim Cook était le meilleur vendeur du monde

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Image: Not Jerome Powell

Ce qu’Apple a perfectionné

«L’optimisation fiscale a probablement aidé.»
«L’optimisation fiscale a probablement aidé.»

Expert en optimisation fiscale, Tim Cook a ravi les actionnaires durant son règne en enchaînant les bénéfices records, et cela lui a également rapporté gros: en 2025, il a empoché au total 74,3 millions de dollars, dont la part du lion, 57,5 millions, lui a été versée en actions Apple. Le nouveau patron d’Apple, John Ternus, touchera pour l’exercice fiscal en cours un salaire de 3 millions de dollars, auquel s’ajouteront 55 millions en actions Apple.

Le milliardaire de la tech Tim Cook recevra désormais, en tant qu’Executive Chairman, une rémunération de 47 millions de dollars – soit environ deux fois plus que les rémunérations les plus élevées des autres présidents exécutifs de conseils d’administration aux Etats-Unis. Ce salaire extrêmement élevé laisse penser que Tim Cook continuera de jouer un rôle central chez Apple, en quelque sorte comme diplomate en chef, chargé de ménager aussi bien Donald Trump que Xi Jinping.

Oh non!

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Image: @9to5mac

Apple quand l’UE s’attaque aux géants de la tech en position dominante et aux commissions exorbitantes de l’App Store

Voilà comment les développeurs d’applications voient Apple.
Voilà comment les développeurs d’applications voient Apple.

«Hé, j’ai besoin de mes 30% de commission sur l’App Store.»

«Parce que, euh… pour des raisons de sécurité.»

Apple face aux règles de l’UE vs Apple qui courbe l’échine en Chine

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Image: macrumors

    Comment Apple présente ses fonctionnalités d’IA et comment elles fonctionnent réellement

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    Comment construire une machine à fric

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    «Attendez une minute, comment je plug une clé USB dans mon MacBook à 2000 dollars?»Image: memedroid

    La différence entre les utilisateurs de Mac et de Linux

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    Utilisateur Apple: «Merde, je dois m’acheter un nouvel ordinateur portable!»

    Utilisateur Linux: «En service depuis 20 ans, mais il tourne toujours comme une horloge.»

    Quand Apple fabrique l’iPhone le plus fin de tous les temps

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    Fin, mais…Image: 9gag

    Il y a de nombreuses années, au siège d’Apple

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    Image: reddit

    Et pour finir: les présentations de produits Apple (également appelées keynotes) résumées en une photo

    Des journalistes triés sur le volet par Apple photographient avec leurs iPad un support d’écran à 1000 dollars, exposé comme une œuvre d’art.
    Des journalistes triés sur le volet par Apple photographient avec leurs iPad un support d’écran à 1000 dollars, exposé comme une œuvre d’art.Image: interwebs

    En 2019, Apple a présenté un écran à 4999 dollars. Son support était proposé pour 999 dollars supplémentaires. Et, petite anecdote, ce pied d’écran, vendu chez nous 1099 francs, avait été présenté par le successeur de Tim Cook, le nouveau CEO d’Apple John Ternus…

    (oli, traduit et adapté par mbr)

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