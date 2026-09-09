L’ex-patron d’Apple Tim Cook, Elon Musk et le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, en mai en Chine, lors de la cérémonie organisée par Xi Jinping pour accueillir Donald Trump. Image: keystone

13 mèmes méchants mais justes qui résument Apple à la perfection

Après quinze ans à la tête d’Apple, Tim Cook a cédé son fauteuil à John Ternus. Prix délirants, commissions, Chine et promesses autour de l’IA: voici l’ère Cook et les petites manies de la marque à la pomme résumées en 13 mèmes.

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«De la colle à 700 dollars.»

Bien sûr, il manque encore l’adaptateur pour fixer une anse à la tasse, pour seulement 99 dollars.

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«L’optimisation fiscale a probablement aidé.»

Expert en optimisation fiscale, Tim Cook a ravi les actionnaires durant son règne en enchaînant les bénéfices records, et cela lui a également rapporté gros: en 2025, il a empoché au total 74,3 millions de dollars, dont la part du lion, 57,5 millions, lui a été versée en actions Apple. Le nouveau patron d’Apple, John Ternus, touchera pour l’exercice fiscal en cours un salaire de 3 millions de dollars, auquel s’ajouteront 55 millions en actions Apple.

Le milliardaire de la tech Tim Cook recevra désormais, en tant qu’Executive Chairman, une rémunération de 47 millions de dollars – soit environ deux fois plus que les rémunérations les plus élevées des autres présidents exécutifs de conseils d’administration aux Etats-Unis. Ce salaire extrêmement élevé laisse penser que Tim Cook continuera de jouer un rôle central chez Apple, en quelque sorte comme diplomate en chef, chargé de ménager aussi bien Donald Trump que Xi Jinping.



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«Hé, j’ai besoin de mes 30% de commission sur l’App Store.»

«Parce que, euh… pour des raisons de sécurité.»



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Et pour finir: les présentations de produits Apple (également appelées keynotes) résumées en une photo Des journalistes triés sur le volet par Apple photographient avec leurs iPad un support d’écran à 1000 dollars, exposé comme une œuvre d’art. Image: interwebs

En 2019, Apple a présenté un écran à 4999 dollars. Son support était proposé pour 999 dollars supplémentaires. Et, petite anecdote, ce pied d’écran, vendu chez nous 1099 francs, avait été présenté par le successeur de Tim Cook, le nouveau CEO d’Apple John Ternus…

(oli, traduit et adapté par mbr)

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