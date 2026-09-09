13 mèmes méchants mais justes qui résument Apple à la perfection
Le modèle économique d’Apple sous Tim Cook expliqué en un mème
Bien sûr, il manque encore l’adaptateur pour fixer une anse à la tasse, pour seulement 99 dollars.
Pourquoi Apple s’en sort comme ça
Pourquoi Tim Cook était le meilleur vendeur du monde
Ce qu’Apple a perfectionné
Expert en optimisation fiscale, Tim Cook a ravi les actionnaires durant son règne en enchaînant les bénéfices records, et cela lui a également rapporté gros: en 2025, il a empoché au total 74,3 millions de dollars, dont la part du lion, 57,5 millions, lui a été versée en actions Apple. Le nouveau patron d’Apple, John Ternus, touchera pour l’exercice fiscal en cours un salaire de 3 millions de dollars, auquel s’ajouteront 55 millions en actions Apple.
Le milliardaire de la tech Tim Cook recevra désormais, en tant qu’Executive Chairman, une rémunération de 47 millions de dollars – soit environ deux fois plus que les rémunérations les plus élevées des autres présidents exécutifs de conseils d’administration aux Etats-Unis. Ce salaire extrêmement élevé laisse penser que Tim Cook continuera de jouer un rôle central chez Apple, en quelque sorte comme diplomate en chef, chargé de ménager aussi bien Donald Trump que Xi Jinping.
Oh non!
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En 2019, Apple a présenté un écran à 4999 dollars. Son support était proposé pour 999 dollars supplémentaires. Et, petite anecdote, ce pied d’écran, vendu chez nous 1099 francs, avait été présenté par le successeur de Tim Cook, le nouveau CEO d’Apple John Ternus…
(oli, traduit et adapté par mbr)