La Eye Cam est la chose la plus étrange que vous verrez aujourd'hui



Image: Marc Teyssier

Jetez un œil à cette webcam en forme d'œil

Une équipe de chercheurs de l’université de Saarland, en Allemagne, a développé une webcam qui ressemble à un œil humain. Le but: questionner notre rapport aux technologies.

Il y a 40 ans, on pensait que dans le futur, on allait conduire des voitures volantes. Le futur c’est maintenant et on ne conduit toujours pas de voitures volantes. Par contre, on peut avoir une webcam en forme d'œil humain, et ça, c'est déjà pas mal.

Sous la direction du chercheur français Marc Teyssier, spécialiste du design des interactions, l’équipe de scientifiques de l’université de Saarland, en Allemagne, a créé cet étrange dispositif. La webcam est faite de silicone et reproduit les tics humains comme les battements de cils et les haussements de sourcils. A l’intérieur, il y a une lentille qui permet de suivre les mouvements de son propriétaire. Elle donne donc l'impression d'observer son environnement et la personne en face d’elle.

Ça vous met mal à l’aise? C’est fait exprès. «Le but de ce projet est de spéculer sur le passé, le présent et le futur de la technologie», résume le chercheur dans un communiqué.

«Nous sommes entourés de dispositifs de détection. Qu'il s'agisse de la caméra de surveillance qui nous observe dans la rue, des haut-parleurs de Google ou d'Alexa qui nous écoutent ou de la webcam de notre ordinateur portable qui nous regarde constamment. Ils deviennent invisibles, se fondent dans notre quotidien, jusqu'à un point où nous ne sommes pas conscients de leur présence et cessons de nous interroger sur leur apparence, leur sens et leur action.»

Marc Teyssier encourage d'autres scientifiques à dupliquer la Eye Cam, dans le but de créer du débat autour de la place des technologies dans notre quotidien. Il a même publié les plans en open source. Si tout à coup ça vous tentait de la reproduire (en attendant que les terrasses rouvrent lundi), il y a une petite liste de courses à anticiper dont du silicone, des cheveux, de la colle et quelques cils. Par contre, calmos sur les sourcils, c'est pas la peine d'en mettre autant.

Image: Marc Teyssier

