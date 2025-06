Des fourmis mortes, oui. Délicatement ramassées à la main sur une île de la mer Baltique. Image: watson

Clotaire de Top Chef m’a fait manger des fourmis

Clotaire Poirier, finaliste barré et hyper doué de la saison 15 de Top Chef, m’a appris à faire un œuf mimosa. Version gastronomique. Version forêt. Version Clotaire: c’est-à-dire avec des fourmis.

Pendant que le finaliste de Top Chef infuse lui-même son huile d’épicéa, son commis (coucou) achète les œufs durs déjà cuits afin d’avoir un truc de moins à foirer en cuisine. Vous le sentez arriver, le léger déséquilibre entre les talents de Clotaire Poirier et de votre humble serviteuse?

Pour le préparer à ce qui l’attendait, je lui ai montré ma dernière tentative culinaire: un cake banane-flocons d’avoine-chocolat dans lequel j’avais oublié de mettre les œufs. Spoiler: après 1 heure 30 au four, ça ressemblait toujours à du vomi de bébé. Mais qu’importe, le chef et finaliste de Top Chef 2024 ne s’est pas laissé décontenancer.

D’ailleurs, Clotaire est exactement comme dans l’émission: foutraque, passionné, drôle et totalement imprévisible. Et patient. Même quand il s’agit d’expliquer leeen-teee-meeent à son nouveau commis la recette du jour.

Vous devez vous dire, «oui bon, revisiter un œuf mimosa, c’est pas la mer à boire, c'est un œuf dur avec de la mayo dedans, hein». Sauf qu’avec le chef qui puise son inspiration dans ses voyages, rien n’est jamais basique.

Son œuf mimosa à lui? Il est forestier. Pas genre «je mets de l'ail des ours dans la mayo et boom, on dit que ça sent bon la forêt», non. Plutôt le style «je suis allé dégommer un bout d’épicéa dans le jardin du voisin pour le faire infuser dans mon huile, et j’ai ajouté aussi des bourgeons en pickles que j'ai cueillis moi-même»... Ah, sans oublier sa signature: des fourmis. Vraiment.

Des fourmis mortes, oui. Délicatement ramassées à la main sur une île de la mer Baltique, posées sur nos œufs, façon «je suis hyper premier degré quand je te dis qu’on va faire un œuf mimosa de la forêt».

«Ça apporte une petite touche acidulée» Clotaire Poirier, le chef qui vous fait manger des fourmis dans le plus grand des calmes

Il était donc sérieux, avec son histoire de fourmis. Spoiler: j’ai goûté. Et franchement? C’est bon. Surtout, c’est bizarrement joli. Oui, «joli», en parlant d’un œuf avec des insectes dessus.

Au-delà de ce chouette moment de partage, où le chef n’a pas hésité à vanner sa nouvelle aide de cuisine (qui n’a toutefois pas été engagé à la fin de la vidéo…), vous pourrez découvrir une jolie recette pour twister votre œuf mimosa. C’est facile, il vous suffit d’aller dégommer l’épicéa du voisin, d’infuser vous-même des bouts de bois dans de l’huile, et de coller des fourmis danoises dans la mayo. Easy.

Et si vous voulez goûter les petits plats de Clotaire Poirier (accompagné d'une vraie brigade), le chef vous donne rendez-vous jusqu'au 21 juin au Stamm de QoQa puisqu'il a pris possession des cuisines pour Qchef. Aucun cake banane-avoine-vomi-de-bébé ne vous sera servi, promis. Bon appétit!