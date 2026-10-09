Vidéo: watson

高校生のデモがアニメ化！



En réponse aux récents mouvements de blocage et aux manifestations lycéennes en France, des internautes ont créé des animations générées par intelligence artificielle afin de parodier les événements. Et ça cartonne.

Plus de «Divertissement»

Depuis que l’intelligence artificielle générative permet de produire toutes sortes de contenus, les internautes s’en donnent à cœur joie lorsqu’il s’agit de parodier l’actualité.

En réponse aux récents blocages et manifestations lycéennes en France, plusieurs créateurs de contenu ont repris un concept viral sur TikTok, imaginant les blocus lycéens et les Gilets jaunes sous la forme de véritables animes japonais. Cette tendance de la Gen Z s’était déjà illustrée lors de la Coupe du monde de la FIFA, l’été dernier, avec des résumés de matchs à faire pâlir Olive et Tom – ou Captain Tsubasa pour les puristes.

De l’intervention du maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, entre les CRS et les lycéens, à ce policier ressemblant étrangement à Kylian Mbappé devenu viral sur Internet, toutes ces scènes ont été revisitées à la manière des animés japonais. Résultat: des parodies bluffantes, qui reprennent avec une étonnante fidélité les codes visuels et narratifs de l’animation nippone.