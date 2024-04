Image: M6

On connait le lieu et le nom du futur resto du Romand de Top Chef

Le chef Pierre-Pascal Clément a été éliminé du télé-crochet culinaire de M6 en mars dernier. Bien décidé à ne pas se laisser impressionner par cet échec, il a déjà un projet bien ficelé, qui devrait se déployer en juillet, dans son canton.

«Il n’a pas réussi à sublimer le plateau de fromages», écrivait La Liberté, quelques heures après l'élimination du candidat fribourgeois à Top Chef. Pierre-Pascal Clément, PP Clément pour les intimes, n'allait pas se laisser abattre pour si peu. Et le jeune chef glânois avait manifestement une idée bien rangée dans un coin de son esprit. Un resto? Evidemment. Mais où? Quoi? Sous quel nom? Avec qui? Et quand?

Vendredi, celui qui travaillait à l'époque à la Maison Manesse, à Zurich, a levé le voile sur son avenir (très) proche, toujours dans La Liberté. Ce sera chez lui, à Fribourg, «dans les anciens locaux de l’établissement Cocotte qui vient de fermer au numéro 10» de la rue de Lausanne.

Un lieu qui a notamment accueilli les burgers d'Holy Cow, mais surtout le restaurant Au Chasseur. Et c'est cette adresse bien connue des Fribourgeois que PP Clément s'est offert le défi d'honorer. «Contraint de conserver l'enseigne d'origine», nous précise La Liberté, l'ex-candidat de Top Chef a préféré jouer avec cette exigence:

Le nom du futur restaurant? «Chasseur Cueilleur»

Au média fribourgeois, il précise d'emblée ne pas vouloir «partir à la course aux étoiles Michelin ou aux points Gault & Millau. L’important est de faire plaisir et de proposer un niveau au maximum de nos compétences». Et pour relever ce défi, le dynamique chef a décidé de s'entourer de deux associés, ce qu'il n'aurait pas fait «il y a cinq ou six ans».

Et l'ouverture, c'est pour quand? «Mi-juillet», assure-t-il, impatient de pouvoir «dynamiser la ville».