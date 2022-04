Il y a un drapeau suisse dans cette image, saurez-vous le retrouver? reddit/watson/shutterstock

Pixel War, c'est moins compliqué que ça en a l'air

Il s’agit d’une fresque numérique sur Reddit. Des streamers et des internautes du monde entier ont dessiné une œuvre collective, pixel après pixel, comme du pointillisme.

La semaine dernière, je me réveillais et j’ouvrais Twitter en découvrant la gifle de Will Smith. Ce matin, je me réveille et je tombe sur ça:

Difficile de comprendre cette vidéo sans contexte. La légende au-dessus n'aide absolument pas, même qu'elle embrouille. C'est quoi cette histoire de Louvre qui a disparu?!?

Sur Twitter, le hashtag #PixelWar est en top tendance. Je me dis: «Et merde, encore un truc de geek comme les NFT.» Du coup, en tant que journaliste d'investigation pour la cellule divertissement chez watson, j'ai lancé une grosse enquête en contactant certaines de mes sources les plus secrètes, c'est-à-dire mes collègues de bureau que j'ai hélé à la machine à café. «Vous avez capté cette histoire de Pixel War?» Si certains sont honnêtes en me disant qu’eux non plus, ils n’ont rien compris, d’autres font les malins: «En gros c’est comme un cadavre exquis sur une mosaïque géante.» Ok, merci.

Quand Régis, le geek de chez watson me parle de la Pixel War:

Tentons de comprendre calmement

Tout a commencé le 1er avril. Le forum Reddit (oui ce lieu obscur sur lequel vous n'allez jamais) a mis à disposition un canevas, sorte de toile blanche. Chaque internaute disposant d'un compte Reddit a le droit, toutes les cinq minutes, de déposer un pixel de couleur sur cette toile (c'est-à-dire la plus petite unité possible d'une image). Pour les boomers qui me lisent, c'est comme du pointillisme version numérique. Le but est donc de coopérer entre internautes du monde entier et de parvenir à s’entendre pour créer des œuvres virtuelles. Dit comme ça, on aurait presque eu envie de participer. Mais le monde du gaming, ce n'est pas celui de Dora l'exploratrice.

Car ce dimanche 3 avril, PATATRA! Kameto, l’un des principaux streameurs français (genre d'influenceur du monde des jeux en ligne) a eu une idée diabolique. Il a motivé ses fans patriotes à s’arroger une vaste partie de ce tableau numérique pour y afficher les couleurs de la France.

Comment ça a commencé:

Comment ça s'est terminé:

On ne parlait plus d'œuvre collective, mais de combat, voire, de guerre (Aaah! C'est pour ça Pixel War!). Ainsi, des milliers d'internautes ont joint leur force durant des heures, pixel par pixel, pour faire apparaître un drapeau bleu-blanc-rouge avec une tour Eiffel jaune au milieu.

D'autres streamers français ont invité leurs followers sur Twitter et sur Twitch à faire de même. La France avait déclaré la guerre au reste du monde.

Et comme dans toute guerre, la réaction de la communauté internationale ne s'est pas fait attendre. Des streamers principalement en Espagne et aux Etats-Unis ont tenté de détruire l’œuvre française. Car oui, dans ce jeu, on peut placer des pixels sur d'autres pixels.

La tour Eiffel n'est pas restée longtemps. Elle a été transformée en postérieur féminin puis, la France a repris son territoire, comme l'explique le tweet ci-dessous pour se transformer en drapeau tricolore.

L’expérience a pris fin mardi matin à 6 heures, au terme de quatre jours de création, de collaboration et de lutte acharnée. Voici la fresque finale:

Vous le voyez venir le NFT acheté par Elon Musk?

A noter qu'il y a un drapeau suisse. Je vous laisse le trouver. reddit

A vous de jouer maintenant! Si vous avez repéré des choses extraordinaires dans cette fresque, partagez-les dans les commentaires!

