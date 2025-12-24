Voici les calendriers les plus bizarres de 2026

C'est une tradition bien ancrée: à la fin de l'année, l'oncle Watson propose une sélection de calendriers muraux soigneusement choisis pour satisfaire tous les goûts.

Tout le monde a besoin d'un calendrier mural! C'est vrai. Mécanicien, employé de bureau, réceptionniste, professeur de danse – vous en avez tous besoin sur votre mur!

Le but, bien sûr, est de trouver le produit qui correspond parfaitement à vos intérêts! C'est pourquoi le choix est si vaste et qu'il est facile de s'y perdre. Mais pas de panique, Watson a pensé à tout avec la sélection ci-dessous. De rien!



Nous allons commencer par une véritable icône des débuts de Watson:

Eh oui – même des années après sa mort prématurée et souvent déplorée en 2019, Grumpy Cat est encore suffisamment populaire pour justifier un calendrier mural.

Et puisqu'on parle de noms vénérables, celui-ci ne devrait pas manquer non plus:

Chaque année, c'est la même chose: le calendrier Lindner! Depuis près de vingt ans, ce fabricant polonais de cercueils tente de nous convaincre que l'art érotique et les cercueils font merveilleusement bon ménage:

«Échappez à la morosité du quotidien et découvrez comment des objets ordinaires se transforment en œuvres d'art – voici le nouveau calendrier Lindner 2026!»

Oui, et bien sûr, il y a un autre classique pour 2026, le «Calendrier des photos de pénis de la nature»:

Sauf que les créateurs doivent désormais inclure une clause de non-responsabilité. Regardez:

Également sans IA: le calendrier «Chats à l’herbe à chat» 2026 .

Ce calendrier-ci n'est pas complètement naturel:

Envie de voir un chat buvant du café sur le mur tous les mois? Eh bien, il y a un marché pour tout.

Ta-daaa:

Des chiens avec des froufrous élisabéthains, ça vous dit?

Comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà au cœur d'un sous-genre important de calendriers muraux: les choses amusantes du règne animal!

Les «poulets extraordinaires» sont presque devenus une tradition à présent, …

...ou cette sélection apparemment infinie d'espèces animales qui pratiquent des postures de yoga.

C'est une blague qui a bien vieilli. C'est pourquoi, en guise d'alternative, il existe un calendrier du genre «Je n'ai pas envie» pour 2026 …

... le calendrier des paresseux («Intrépides et déterminés en mouvement... nulle part») ...

...ou le calendrier «Otte - Otter», comprenant des jeux de mots avec «loutre»:

«Utterly exhausted», «Épuisés comme des loutres»… oui, nous aussi. Nous aussi.

Vous en avez assez des calendriers d'animaux? Essayez peut-être celui-ci:

Qui a envie de regarder de la taxidermie ratée toute l'année?

Bof, nous, on préfère voir de vrais chiens, bien vivants. Oui, exactement! Tout le monde aime les chiens!

«Parce que je sais que tu aimes les chiens», je t'offre ce calendrier mural...

…non, attendez! Les chevaux! Oui, vous aimez tellement les chevaux!

Des étalons sur des étalons, pour ainsi dire.

Bon, au moins c'est mieux que Poutine torse nu à cheval… AU FAIT: le vrai Vladimir propose également un calendrier officiel pour 2026 !

Non, ce n'est pas une blague, vraiment! Le concept est «l’idée d’un homme pour chaque saison», explique le communiqué officiel. Chaque photo de Poutine est accompagnée d'une citation profonde. Pour l'image de judo, par exemple:

«Je suis une colombe, mais j'ai des ailes de fer très puissantes»

Ce calendrier de citations de Donald Donald a toutefois peu de chances d'être officiellement approuvé:

Une citation documentée de Trump par mois, ...

…par exemple : «Ils ne savent pas bon écrire.»

(Eh oui, il faudrait utiliser l’adverbe «bien» au lieu de «bon». Tous les élèves de CE2 le savent. Sauf Donald.)



Cela est -il approuvé par le Parti des travailleurs de Corée?

Le titre de ce calendrier est à prendre au pied de la lettre. Il ne contient que des images…

... du chef d'État nord-coréen, plus ou moins vêtu.

Ce calendrier aussi doit être pris au pied de la lettre, ce qui est promis est délivré au pied du sapin…

... voici un calendrier mural pour les passionnés d'ornithologie! Il y en a, ils existent, ils sont parmi nous!

Allez, avouez, vous avez esquissé un sourire vous aussi!

Bon, par souci d'exhaustivité, il convient également de mentionner le calendrier des agriculteurs suisses.

Comme toujours, il est disponible en éditions séparées pour filles et garçons.

La seule question qui se pose est: qui est le plus chou ici? La vache ou le fermier?

Ou la poule?

On ignore l'ampleur du chevauchement dans le diagramme de Venn des fans de volaille et des beaux hommes, mais il existe apparemment.

Dans le diagramme de Venn suivant, cependant, le chevauchement est important:

«Je ne supporte pas un bel homme en kilt» – personne n'a jamais dit ça auparavant.

Quelle affirmation est correcte pour ce calendrier?

Un calendrier «Hommes en short en jean» pour 2026 – ce qui nous classe sans hésiter dans la catégorie des calendriers muraux complètement absurdes! Parmi les autres options proposées, on trouve le calendrier «Poubelles du Grand Manchester» pour 2026 …

... «chariots de supermarché abandonnés», ...

... «des sandwichs franchement médiocres», ...

... ou ««de l'art de mauvaise qualité provenant de décharges».

On s'approche doucement de la fin! Il nous reste encore…

…un calendrier d’ images radiographiques montrant des objets insérés par voie rectale. Exactement ce que vous vouliez, n’est-ce pas?

Ou encore ce calendrier mural sexy, dont le thème est «Le meilleur de Tinder 2026»:

(Cliquez sur l'image pour voir quelques exemples!)

Il existe aussi un calendrier «OnlyFans»!

«Ici aussi, vous pouvez cliquer!»

Et voilà un calendrier OnlyGrans. Autrement dit, OnlyFans, mais...

…pour les grands-mères. Youpi !

Ah, peut-être qu'au final, tout ce qu'il faut, c'est ce calendrier mural pour les femmes surmenées: