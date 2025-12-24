ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Noël

Voici les calendriers muraux les plus bizarres de 2026

Voici les calendriers les plus bizarres de 2026

C'est une tradition bien ancrée: à la fin de l'année, l'oncle Watson propose une sélection de calendriers muraux soigneusement choisis pour satisfaire tous les goûts.
24.12.2025, 05:3224.12.2025, 05:32
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Tout le monde a besoin d'un calendrier mural! C'est vrai. Mécanicien, employé de bureau, réceptionniste, professeur de danse – vous en avez tous besoin sur votre mur!

Le but, bien sûr, est de trouver le produit qui correspond parfaitement à vos intérêts! C'est pourquoi le choix est si vaste et qu'il est facile de s'y perdre. Mais pas de panique, Watson a pensé à tout avec la sélection ci-dessous. De rien!

Nous allons commencer par une véritable icône des débuts de Watson:

Grumpy Cat 2026 Calendar https://www.calendarclub.co.uk/grumpy-cat-calendar-2026-326799/
Image: calendarclub.co.uk

Eh oui – même des années après sa mort prématurée et souvent déplorée en 2019, Grumpy Cat est encore suffisamment populaire pour justifier un calendrier mural.

Et puisqu'on parle de noms vénérables, celui-ci ne devrait pas manquer non plus:

Lindner Sarg-Kalender 2026 https://kalendarzlindner.pl/en/
Image: kalendarzlindner.pl

Chaque année, c'est la même chose: le calendrier Lindner! Depuis près de vingt ans, ce fabricant polonais de cercueils tente de nous convaincre que l'art érotique et les cercueils font merveilleusement bon ménage:

«Échappez à la morosité du quotidien et découvrez comment des objets ordinaires se transforment en œuvres d'art – voici le nouveau calendrier Lindner 2026!»

Oui, et bien sûr, il y a un autre classique pour 2026, le «Calendrier des photos de pénis de la nature»:

Nature&amp;#039;s Dick Pics Calendar https://www.etsy.com/listing/472328160/natures-dk-pics-2026-wall-calendar-funny
Image: etsy

Sauf que les créateurs doivent désormais inclure une clause de non-responsabilité. Regardez:

Nature&amp;#039;s Dick Pics Calendar https://www.etsy.com/listing/472328160/natures-dk-pics-2026-wall-calendar-funny
Image: etsy

Également sans IA: le calendrier «Chats à l’herbe à chat» 2026 .

Cats on Catnip Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/cats-on-catnip-calendar-2026-329108/
Image: calendarclub.co.uk
C'est ringard (et ça peut vous coûter cher)

Ce calendrier-ci n'est pas complètement naturel:

Caffeine Cats 2026 Calendar https://www.calendarclub.co.uk/Images/Product/Default/xlarge/330359-caffeine-cats-calendar-main.jpg
Image: calendarclub.co.uk

Envie de voir un chat buvant du café sur le mur tous les mois? Eh bien, il y a un marché pour tout.

Ta-daaa:

Dogs In Ruffs Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/Images/Product/Default/xlarge/330342-shakespeares-globe-dogs-in-ruffs-calendar-main.jpg
Image: calendarclub.co.uk

Des chiens avec des froufrous élisabéthains, ça vous dit?

Comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà au cœur d'un sous-genre important de calendriers muraux: les choses amusantes du règne animal!

Les «poulets extraordinaires» sont presque devenus une tradition à présent, …

Extraordinary Chickens 2026 Calendar https://www.calendarclub.co.uk/extraordinary-chickens-calendar-2026-325014/
Image: calendarclub.co.uk

...ou cette sélection apparemment infinie d'espèces animales qui pratiquent des postures de yoga.

Cow Yoga Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/cow-yoga-calendar-2026-329096/?srsltid=AfmBOopaKKO_Par5pSx1rg_YxjpM4UHFMmlT51DZxXgqCrAaWIDGwqie
Image: calendarclub.co.uk

C'est une blague qui a bien vieilli. C'est pourquoi, en guise d'alternative, il existe un calendrier du genre «Je n'ai pas envie» pour 2026 …

Not in the Mooood Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/Images/Product/Default/xlarge/329055-not-in-the-mooood-calendar-main.jpg
Image: calendarclub.co.uk

... le calendrier des paresseux («Intrépides et déterminés en mouvement... nulle part») ...

Sloth Mode Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/sloth-mode-calendar-2026-328984/
Image: calendarclub.co.uk

...ou le calendrier «Otte - Otter», comprenant des jeux de mots avec «loutre»:

Otter Calendar 2026 https://www.calendarclub.co.uk/in-otter-news-calendar-2026-329002/
Image: calendarclub.co.uk

«Utterly exhausted», «Épuisés comme des loutres»… oui, nous aussi. Nous aussi.

Vous en avez assez des calendriers d'animaux? Essayez peut-être celui-ci:

Bad Taxidermy Calendar 2026 https://www.etsy.com/listing/4394056424/the-bad-taxidermy-calendar-2026?ls=s&amp;amp;ga_order=most_relevant&amp;amp;ga_search_type=all&amp;amp;ga_view_type=gallery&amp;amp; ...
Image: etsy

Qui a envie de regarder de la taxidermie ratée toute l'année?

Yeux qui louchent, pelage douteux... 20 fails d'animaux empaillés

Bof, nous, on préfère voir de vrais chiens, bien vivants. Oui, exactement! Tout le monde aime les chiens!

BEcause I know you love dogs Calendar 2026 https://m.media-amazon.com/images/I/81vFxXtzPYL._AC_SL1500_.jpg
Image: amazon

«Parce que je sais que tu aimes les chiens», je t'offre ce calendrier mural...

…non, attendez! Les chevaux! Oui, vous aimez tellement les chevaux!

Horse and Hunk Calendar 2026 https://www.horseandhunk.eu/wp-content/uploads/2025/07/00-cover-slider.png
Image: horseandhunk.eu

Des étalons sur des étalons, pour ainsi dire.

Bon, au moins c'est mieux que Poutine torse nu à cheval… AU FAIT: le vrai Vladimir propose également un calendrier officiel pour 2026 !

Putin-Kalender 2026 https://x.com/RT_com/status/1993965789557178501/photo/1
Image: twitter/RT_com

Non, ce n'est pas une blague, vraiment! Le concept est «l’idée d’un homme pour chaque saison», explique le communiqué officiel. Chaque photo de Poutine est accompagnée d'une citation profonde. Pour l'image de judo, par exemple:

«Je suis une colombe, mais j'ai des ailes de fer très puissantes»

Ce calendrier de citations de Donald Donald a toutefois peu de chances d'être officiellement approuvé:

The Donald Says Calendar 2026 &amp;quot;I&amp;#039;m really rich.&amp;quot; &amp;quot;They don&amp;#039;t know how to write good.&amp;quot; https://www.calendarclub.ca/cdn/shop/files/964CEEFA-6B0A-4D ...
Image: calendarclub.ca

Une citation documentée de Trump par mois, ...

The Donald Says Calendar 2026 &amp;quot;I&amp;#039;m really rich.&amp;quot; &amp;quot;They don&amp;#039;t know how to write good.&amp;quot; https://www.calendarclub.ca/cdn/shop/files/964CEEFA-6B0A-4D ...
Image: calendarclub.ca

…par exemple : «Ils ne savent pas bon écrire.»

(Eh oui, il faudrait utiliser l’adverbe «bien» au lieu de «bon». Tous les élèves de CE2 le savent. Sauf Donald.)

Cela est -il approuvé par le Parti des travailleurs de Corée?

The Naked Un 2026 Calendar https://www.etsy.com/listing/4419304576/the-nakey-un-2026-wall-calendar-funny
Image: etsy

Le titre de ce calendrier est à prendre au pied de la lettre. Il ne contient que des images…

The Naked Un 2026 Calendar https://www.etsy.com/listing/4419304576/the-nakey-un-2026-wall-calendar-funny
Image: etsy

... du chef d'État nord-coréen, plus ou moins vêtu.

Ce calendrier aussi doit être pris au pied de la lettre, ce qui est promis est délivré au pied du sapin…

Britain&amp;#039;s Greatest Tits &amp;amp; Boobies Calendar 2026 (Ja es handelt sich um Vogel-Arten) https://www.etsy.com/listing/4386342433/funny-rude-2026-calendar-for-him-with
Image: etsy

... voici un calendrier mural pour les passionnés d'ornithologie! Il y en a, ils existent, ils sont parmi nous!

Britain&amp;#039;s Greatest Tits &amp;amp; Boobies Calendar 2026 (Ja es handelt sich um Vogel-Arten) https://www.etsy.com/listing/4386342433/funny-rude-2026-calendar-for-him-with
Image: etsy

Allez, avouez, vous avez esquissé un sourire vous aussi!

Bon, par souci d'exhaustivité, il convient également de mentionner le calendrier des agriculteurs suisses.

Schweizer Bauernkalender 2026 https://bauernkalender.ch/bestellung-schweiz.html
Image: bauernkalender.ch

Comme toujours, il est disponible en éditions séparées pour filles et garçons.

Schweizer Bauernkalender 2026 https://bauernkalender.ch/bestellung-schweiz.html
Image: bauernkalender.ch

La seule question qui se pose est: qui est le plus chou ici? La vache ou le fermier?

Ou la poule?

Hunks &amp;amp; Hens Calendar 2026 https://www.etsy.com/listing/4388312207/hunks-hens-2026-wall-calendar-men-with?ls=s&amp;amp;ga_order=most_relevant&amp;amp;ga_search_type=all&amp;amp;ga_view_type=g ...
Image: etsy

On ignore l'ampleur du chevauchement dans le diagramme de Venn des fans de volaille et des beaux hommes, mais il existe apparemment.

Une mystérieuse apparition de poules intrigue cette police suisse

Dans le diagramme de Venn suivant, cependant, le chevauchement est important:

Kilty Pleasure Calendar 2026 https://www.dicksmith.com.au/da/buy/kara-online-2026-calendar-kilty-pleasures-16-month-square-wall-sellers-s43332-9781531943332/
Image: dicksmith.com.au

«Je ne supporte pas un bel homme en kilt» – personne n'a jamais dit ça auparavant.

Quelle affirmation est correcte pour ce calendrier?

2026 Calendar Men In Jorts https://www.etsy.com/listing/1789825851/men-in-jean-shorts-2026-wall-calendar
Image: etsy

Un calendrier «Hommes en short en jean» pour 2026 – ce qui nous classe sans hésiter dans la catégorie des calendriers muraux complètement absurdes! Parmi les autres options proposées, on trouve le calendrier «Poubelles du Grand Manchester» pour 2026 …

Wheelie Bins of Greater Manchester 2026 Calendar https://www.calendarclub.co.uk/Images/Product/Default/xlarge/330907-wheelie-bins-of-greater-manchester-a3-calendar-main.jpg
Image: calendarclub.co.uk

... «chariots de supermarché abandonnés», ...

Abandoned Trolleys 2026 Calendar https://www.etsy.com/listing/1609301191/abandoned-trolleys-gag-calendar-secret
Image: etsy

... «des sandwichs franchement médiocres», ...

Aggressively Mediocre Sandwiches 2026 Calendar https://www.etsy.com/listing/4403142962/aggressively-mediocre-sandwiches-2026
Image: etsy

... ou ««de l'art de mauvaise qualité provenant de décharges».

Bad Thrift Store Art Calendar 2026 https://www.etsy.com/listing/4395824771/bad-thrift-store-art-calendar-2026-funny?ls=s&amp;amp;ga_order=most_relevant&amp;amp;ga_search_type=all&amp;amp;ga_view_type= ...
Image: etsy

On s'approche doucement de la fin! Il nous reste encore…

Der &amp;quot;Rektal Eingeführt&amp;quot;-Wandkalender 2026, anyone? https://www.etsy.com/listing/4404213209/rectal-x-ray-calendar-2026-disturbing
Image: etsy

…un calendrier d’ images radiographiques montrant des objets insérés par voie rectale. Exactement ce que vous vouliez, n’est-ce pas?

Ou encore ce calendrier mural sexy, dont le thème est «Le meilleur de Tinder 2026»:
(Cliquez sur l'image pour voir quelques exemples!)

first image
second image
twister icon

Il existe aussi un calendrier «OnlyFans»!

«Ici aussi, vous pouvez cliquer!»

first image
second image
twister icon

Et voilà un calendrier OnlyGrans. Autrement dit, OnlyFans, mais...

Surprise

…pour les grands-mères. Youpi !

Ah, peut-être qu'au final, tout ce qu'il faut, c'est ce calendrier mural pour les femmes surmenées:

2026 Calendar for Tired-Ass Women https://www.etsy.com/listing/4323385156/2026-funny-swear-here-we-f-go-again?ls=s&amp;amp;ga_order=most_relevant&amp;amp;ga_search_type=all&amp;amp;ga_view_type=galle ...
Image: etsy
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
L'accent qui rend fou
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les montages les plus éclatés de watson en 2025
Chez watson, on n'a pas peur des montages photo complètement pétés. Au contraire, on les assume, avec un mélange de honte et de dignité. Si, si! Pour vous le prouver, on vous a compilé une série de visuels réalisés en 2025, à la hauteur de notre réputation pour le bon goût et la finesse. Tout est fait main.
Chez watson, il y a un truc qui fait notre fierté: nos visuels et images de couverture aussi soignés qu'un soufflé dix minutes après être sorti du four (pour ceux qui n'ont pas expérimenté: c'est moche). Et notre code couleur aussi harmonisé qu'un vomi de licorne.
L’article