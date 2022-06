«You can't see me», le catcheur John Cena et son fan Mischa effectuent la mythique signature de la star amércaine. DR

Emouvant: Cena rencontre un jeune Ukrainien atteint du syndrome de Down

La star des rings de catch est venue en aide à un jeune Ukrainien de 19 ans, atteint du syndrome de Down et qui a fui la guerre avec sa mère. Séquence émotions!

Avec le début de l'invasion russe, la vie de nombreux Ukrainiens a été bouleversée. Le poids de la guerre est particulièrement lourd - surtout pour celles qui souffrent d'un handicap. C'est le cas de la famille Rohozhyn et de leur fils de 19 ans, Mischa, qui est atteint du syndrome de Down. Son histoire a été suivie par le Wall Street Journal - et a ainsi connu une fin plus ou moins heureuse.

Choc et panique



Misha et sa famille vivaient à Marioupol au début de la guerre. Lorsque les premières roquettes ont frappé la ville de l'est de l'Ukraine, le jeune homme de 19 ans, qui ne peut pas parler, n'a pas pu faire face. Lors des impacts, non loin de sa maison, il a été tellement effrayé qu'il s'est figé sous le choc - une chose qui ne lui arrive que dans des conditions de grand stress, selon sa mère. Celle-ci a donc dû le tirer avec difficulté hors de la maison pour se sauver avec son fils dans un bunker.

Misha et sa mère vivaient encore à Marioupol au début de la guerre. screenshot: twitter @wwenederland

Mais même dans celui-ci, Misha a entendu ce qui se passait à l'extérieur. Lorsque des explosions se produisaient, sa mère essayait de le convaincre que ce n'étaient que des feux d'artifice et que tout allait bien. Mais un jour, Misha n'est plus resté calme. Lors de l'impact d'une roquette, il a eu une crise de panique et a crié si fort que les quelque 1000 autres personnes présentes dans le bunker se sont tues.

Le prétexte de la fuite



C'est pourquoi, lorsque la famille Rohozhyn a eu la possibilité de quitter Marioupol en convoi, la mère a immédiatement accepté. Mais elle savait aussi à quel point cette fuite allait peser sur Misha et l'inquiéter. Elle a donc décidé de ne pas lui dire la vérité pour le départ de sa ville natale. Au lieu de cela, elle a expliqué à son fils que le but du voyage était d'aller voir John Cena.

John Cena est l'un des catcheurs les plus connus au monde. image: keystone

Cena, un catcheur et acteur américain, est la grande idole de Misha. Sa chambre chez lui à Marioupol était remplie de photos et de posters de la star de la WWE. Et lorsque l'armée russe a fouillé la tablette de Misha lors d'un contrôle à la recherche de messages suspects, elle est tombée sur de nombreuses photos et vidéos de John Cena.

L'idée d'une rencontre avec son idole semblait apaiser quelque peu Misha. Pendant le trajet, il s'est renfermé sur lui-même, ce qui lui a permis de ne pas voir le convoi passer devant des décombres et des cadavres. Mais lorsque, après une longue fuite, ils ont finalement atteint la banlieue d'Amsterdam, Misha était frustré que Cena ne soit pas là. Comme le raconte sa mère, au début, il ne quittait presque pas sa chambre et pleurait souvent.

La visite de John Cena



L'histoire de Misha a été rendue publique dans tout le pays aux Etats-Unis par le reportage du Wall Street Journal. C'est ainsi qu'elle est parvenue à John Cena, qui se trouvait alors à Londres pour le tournage d'un film. Et lorsqu'il a entendu l'histoire de Misha, il a décidé d'honorer la promesse de sa mère et de rencontrer Misha à Amsterdam.

«J'avais trois jours de congé et je n'étais qu'à une heure d'avion de chez eux. Nous avons donc pris une décision immédiate: nous partons» John Cena

Misha a ainsi pu passer un après-midi avec son idole. Ils ont joué ensemble et ont mangé du gâteau. «La façon dont Misha a géré ces circonstances est tout à fait particulière», a déclaré Cena après la rencontre, impressionné. Et la mère de ce dernier, émue aux larmes à l'arrivée de Cena, a déclaré: «C'est quelque chose d'incroyable».

John Cena rencontre un jeune Ukrainien atteint du syndrome de Down Vidéo: watson

Après avoir passé l'après-midi ensemble, Cena a dû quitter la famille pour rentrer à Londres. Non sans avoir laissé quelques souvenirs au jeune fan: Cena a offert à Misha une tenue de fan et une ceinture de catch. (dab)