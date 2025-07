Le mariage de trois jours des Bezos à Venise a suscité des réactions, dirons-nous, hm, mitigées. reuters/watson

«Ils sont nuls»: Le mariage des Bezos se fait éviscérer

Alors que s'achevait tout juste le mariage grandiloquent à 50 millions de dollars de Jeff Bezos et Lauren Sanchez ce dimanche, le reste du monde n'a pas mâché ses gentillesses après cette célébration extravagante de leur amour. Petit florilège d'opinions.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres, devrait dire l'adage. Alors que Monsieur et Madame Jeff Bezos s'envolaient vers la Sicile plus tôt cette semaine pour faire beaucoup d'enfants - ou, en tout cas, savourer leur lune de miel - ceux qui ne faisaient pas partie des 200 convives à la bastringue de trois jours à Venise laissaient libre cours à leur ressentiment.

Autant dire que c'était un festival.

«Vulgaire intérieur»

Les hostilités ont été lancées par la journaliste américaine primée Liz Plank, qui avoue sur son blog s'être étranglée avec sa paille en papier devant les images de la fête à Venise, mêlant «soirée mousse sur un yacht à un demi-milliard de dollars, trois jours de bals masqués et 94 jets privés immobilisés sur le tarmac, comme si c'était une suite de White Lotus sur le thème du changement climatique».

Parmi les 200 convives du fondateur d'Amazon et de l'ancienne journaliste figuraient Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, une grande partie du clan Kardashian, Oprah Winfrey, Gayle King, Ivanka Trump et Jared Kushner, Usher et Sydney Sweeney. Nombre d'entre eux sont arrivés en jet privé, dont la majorité ont atterri directement dans la ville historique, menacée de disparition par la montée des eaux.

«C'était comme une chute de blague. Sauf que la blague était à nos dépens» Liz Plank, dans un article Substack

Après avoir invité l'auteure de cet article devenu viral (sobrement intitulé: «Des pailles en papier pour vous, des jets privés pour eux») sur le podcast du Daily Beast, l'animatrice Joanna Coles a opiné du chef. Et suggéré que cette démonstration ostentatoire s'est produite, peut-être en partie à cause de… Donald Trump. Le président a donné «la permission à chacun de libérer son vulgaire intérieur».

L'animatrice de talk-show de 63 ans, Rosie O'Donnell, qui a quitté les Etats-Unis pour l'Irlande après l'élection du président républicain l'an dernier, n'a pas manqué non plus de prendre la plume pour étriller le couple nouvellement marié. «Le mariage BEZOS», s'est-elle insurgée lundi.

«Ça m'a retourné l'estomac de voir tous ces milliardaires réunis dans une extravagance grossière. Le spectacle que ça donnait!» Les voeux de Rosie O'Donnell, sur son compte Instagram

Et il n'y a pas que parmi la frange progressiste d'Amérique que ce mariage affriolant a suscité sifflements et commentaires moqueurs. A droite, très à droite de l'échiquier politique, l'ancienne journaliste de Fox News Megyn Kelly prenait également la parole sur son show.

Megyn Kelly n'a pas caché son aversion pour le couple Bezos. capture d'écran

Un mariage complètement «faux», avec de «faux» amis, «censé faire les gros titres, attirer les compliments et attirer les éloges», a-t-elle craché, en levant les yeux au ciel.

«Oprah? Ils ne connaissent pas Oprah! (...) Sydney Sweeney? Parce qu'elle est la nouvelle coqueluche de la ville et qu'elle a cette poitrine énorme qui obsède tout le monde?» Megyn Kelly, sur son Megyn Kelly Show

Un défilé de gentillesses

Il faut croire que les Bezos suscitent un truc franchement viscéral, car d'autres stars se sont bousculées au portillon pour donner leur avis sur ces noces tout au long du week-end. Pendant que Lauren Sanchez multipliait les corsets, l'actrice Charlize Theron profitait d'une soirée de son association caritative pour poser sa pierre sur la montagne de piques.

«Je pense que nous sommes peut-être les seules personnes à ne pas avoir reçu d'invitation au mariage de Bezos», a rigolé l'actrice lors de l'événement organisé à Los Angeles samedi, selon The Hollywood Reporter.

«Mais ce n'est pas grave parce qu'ils sont nuls et nous sommes cool» Charlize Theron, à propos du couple Bezos et de leurs convives

Juste avant de remercier l'assemblée d'avoir «pris le temps de participer à cela, surtout quand le monde semble brûler, parce que c'est le cas. Ouais, qu’ils aillent se faire foutre.» Et bim.

Pendant que la journaliste Katie Couric qualifiait la robe Dolce&Gabbana de la mariée de «ringarde», dans un message ô combien cinglant sur les réseaux sociaux, d'autres célébrités ont fait démonstration d'autant d'intelligence et de délicatesse à l'égard du marié.

Rien de tel que de faire l'éloge de sa première épouse, MacKenzie Scott, avec qui Jeff Bezos partage quatre enfants, pour tenter de casser l'ambiance. «MacKenzie Scott est vraiment formidable!», a lancé l'actrice Mia Farrow, 80 ans, sur son compte Instagram samedi. «A la mi-décembre 2024, elle avait donné un total de 19,3 milliards de dollars à plus de 1600 organismes caritatifs.»

MacKenzie Scott était la star inattendue du mariage de son ex-mari Jeff Bezos avec Lauren Sanchez. capture d'écran

«Vraiment incroyable», a renchéri sa consoeur Olivia Munn sous la publication, tandis que Rosanna Arquette commentait: «C'est une force d'humanité et de bonté.»

Sarah Jessica Parker, Katie Holmes et Mandy Moore ont toutes lâché un «J'aime» approbateur. Comme quoi, ce n'est pas forcément parce qu'on célèbre ses secondes noces, la soixantaine passée, que son entourage fait pour autant preuve de sagesse et de bienveillance.

Bah! Cela n'empêchera probablement pas les jeunes mariés de dormir. Encore moins de savourer leur lune de miel et leurs premières vacances en tant que mari et femme, à bord de leur yacht à un demi-milliard de dollars.