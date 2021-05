Divertissement

Unagi: des livres, des trous et de l'urbex



Des livres, des trous et de l'urbex

L'unagi, c'est un état de conscience, d'éveil et de plénitude (accessoirement c'est aussi un sushi pour les haters). Ici, que des belles choses inspirantes et esthétiques pêchées du jour sur la grande mer des réseaux.

Incredible India

On entend beaucoup parler de l'Inde en ce moment et pas pour les bonnes raisons, l'occasion donc de rappeler la beauté du pays le plus mystique du monde.

Cinéma Cinéma

Matt Steven, un graphiste américain, a choisi de créer des livres fictifs basés sur des classiques du cinéma contemporain. Il use du style graphique des couvertures de livres des éditions anglophones des années 60 et 70. On aimerait les avoir dans notre bibiliothèque.

Des jolis trous

La trypophobie est un trouble proche de la phobie, associé à la vision d'un groupe de trous. Donc si vous manifestez de l’anxiété, des démangeaisons ou que vous avez la chair de poule façe à ce qui suit, vous êtes probablement trypophobe, mais promis, j'ai mis que des jolis trous.

Urbex

L’exploration urbaine, abrégé urbex, est une pratique consistant à visiter des lieux construits et abandonnés par l'homme. Elle possède ses propres principes visant à préserver les lieux et les protéger au maximum…et parfois, c'est beau.

L'unagi, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez une grande respiration, vos chakras sont désormais ouverts.

