Ballerina, The Roses, Happy Gilmore 2: la cuvée estivale 2025 a beaucoup à offrir. Image: Lionsgate/ searchlight pictures/ netflix

Voici les 12 films et séries les plus attendus de l'été

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Personne n'a oublié le fameux été «Barbenheimer». Et en 2025 encore, le cinéma et le monde du streaming ont beaucoup à offrir. Qu'il s'agisse de films d'action comme le spin-off de John Wick, Ballerina, du dernier-né de Wes Anderson ou d'un documentaire avec Sir David Attenborough, les beaux jours s'annoncent tout sauf ennuyeux.

The Phoenician Scheme

Le célèbre Wes Anderson met en scène un homme d'affaires influent qui cède l'intégralité de son entreprise à sa fille, nonne, et que les machinations paternelles n'intéressent absolument pas.

Casting

Scarlett Johansson, Tom Hanks, Mia Threapleton, Bill Murray, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch, Michael Cera

Sortie

Au cinéma à partir du 28 mai

La bande-annonce:

Ballerina (From the World of John Wick)

Ce thriller d'action se déroule dans le même univers que le John Wick de Keanu Reeves. Rooney est une danseuse de ballet qui travaille comme tueuse à gages. Après le meurtre de ses parents, elle se lance dans une vendetta sanglante.

Casting

Ana de Armas, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Ian McShane

Sortie

En salles obscures dès le 4 juin

La bande-annonce:

Ocean with David Attenborough

À l'occasion de la Journée mondiale des océans, National Geographic sort un documentaire avec Sir David Attenborough. Le cinéaste naturaliste de 99 ans emmène les spectateurs à la découverte de nos eaux. Car leur protection est essentielle à la survie de l'humanité.

Casting

David Attenborough

Sortie

Sur Disney Plus à partir du 8 juin

La bande-annonce:

How to Train Your Dragon

Une adaptation en prises de vues réelles du film d'animation du même nom. L'histoire suit le jeune Hicks, un Viking contraint de tuer un dragon. Il doit devenir un aussi grand chasseur de ces créatures que son père. Mais Hicks ne veut pas leur faire du mal et se lie d'amitié avec l'un d'entre eux, le plus rare et le plus dangereux de tous.

Casting

Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker

Sortie

Au cinéma le 11 juin

La bande-annonce:

28 ans plus tard

28 ans après l'apparition d'un virus mortel, un groupe de survivants s'est installé sur une petite île. Mais l'un d'eux s'en va et découvre des choses horribles sur le continent. Ce thriller est la suite de 28 jours plus tard, avec Cillian Murphy.

Casting

Jack O'Connell, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer

Sortie

Le 18 juin au cinéma

La bande-annonce:

Behind The Glass

Lorsque sa meilleure amie meurt d'une overdose, Lena se retrouve aussi en danger. Sa mère décide de fuir avec elle la Lettonie pour la Suisse. Des connaissances les hébergent dans une banlieue. Les deux femmes rencontrent André, qui semble vouloir s'occuper d'elles.

Casting

Darya Egorkina, Aurélija Pronina, Marcus Signer, Alexandra Vlasko

Sortie

Pas de date encore pour la Suisse romande

La bande-annonce:

F1

Dans les années 1990, Sonny Hayes était sur le point de réaliser son plus grand rêve. Mais après un grave accident, le pilote a dû se retirer de la Formule 1. Des années plus tard, un vieil ami lui demande un coup de main. Son équipe a désespérément besoin de l'aide d'un pilote expérimenté et Sonny revient sur la piste pour la première fois depuis bien longtemps.

Casting

Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem



Sortie

Au cinéma le 25 juin

La bande-annonce:

Squid Game, saison 3

La saison finale de l'énorme succès coréen Squid Game se profile au tout aussi énorme «cliffhanger» qui tient les fans en haleine. Bien que Gi-hun ait touché le fond, il doit prendre une décision importante qui remet tout en question.

Casting

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri

Sortie

Disponible sur Netflix à partir du 27 juin

La bande-annonce:

Happy Gilmore 2

Peu de choses ont fuité sur l'intrigue de cette suite. Selon la bande-annonce, Happy Gilmore fait son grand retour sur le green après 30 ans d'absence. Il participe à un tournoi. Plusieurs golfeurs professionnels apparaîtront dans le film, dont John Daly, Paige Spiranac, Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau et Brooks Koepka.

Casting

Adam Sandler, Margaret Qualley, Ben Stiller, Julie Bowen

Sortie

Sur Netflix le 25 juillet

La bande-annonce:

Chief of War, saison 1

Il aura fallu dix ans pour réaliser cette série dramatique qui raconte l'histoire de la colonisation du point de vue des Hawaïens. Vers le 18e siècle, l'ile se composait alors de quatre royaumes qui se livraient bataille. L'un de leurs chefs va tenter de les unifier.

Casting

Jason Momoa, Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga

Sortie

Sur Apple TV+ à partir du 1er août

La bande-annonce:

Mercredi, saison 2

Mercredi Addams retourne dans les couloirs de l'Académie Nevermore, où se cachent de nouveaux méchants. Son frère Pugsley fréquente désormais le même internat. Avec l'aide de son esprit aussi aiguisé qu'un rasoir, elle doit résoudre un mystère surnaturel qui fait froid dans le dos.

Casting

Jenna Ortega, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Emma Myers, Luis Guzmán, Billie Piper

Sortie

Sur Netflix dès le 6 août

La bande-annonce:

La guerre des roses

Le mariage d'Ivy et Theo semblait pourtant parfait: ils ont de beaux enfants et du succès. Mais derrière cette façade, une tempête se prépare. Alors que la carrière de Theo s'effondre, Ivy prend son envol. Le début d'une compétition acharnée faite de rancœurs.

Casting

Kate McKinnon, Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg, Ncuti Gatwa

Sortie

En salles obscures dès le 27 août

La bande-annonce:

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

Les films d’horreur les plus rentables Vidéo: watson