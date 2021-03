Le coin des jolies choses

Divertissement

Image: Watson

L'unagi, c'est un état de conscience, d'éveil et de plénitude (accessoirement c'est aussi un sushi pour les haters). Ici, que des belles choses inspirantes et esthétiques pêchées du jour sur la grande mer des réseaux.

Du côté de l'Orient

Oh nuits d'Arabie, mille et une folies, insomnie d'amour, plus chaude à minuit qu'au soleil, en plein jour ♪ ♫.

Too Satisfied, le coin des choses satisfaisantes

@tooSatified, c'est un compte Twitter qui répertorie toutes sortes de contenus qui procurent une sensation de satisfaction, ça mange à tous les râteliers et étonnement, ça fonctionne.

La zone baignade

A moins de faire partie des téméraires qui pratiquent la méthode Wim Hof (celle qui consiste à se baigner dans l'eau glacé) il faudra patienter encore quelques mois avant de pouvoir redécouvrir les joies du bain à ciel ouvert. On a hâte.

Le coin des mignons

Vous êtes autorisé à dire des choses du genre: «Awww les petites pattounes,» «gniiiiii le gros nez», «hihihihi il est tout rond.»

En espérant que la ballade fut agréable, vous pouvez désormais quitter cette bulle pour retourner dans le vrai monde, ou vous pouvez continuer à scroller ici.

