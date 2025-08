Leonardo DiCaprio est souvent critiqué pour être donneur de leçons. getty/twitter

Les vacances de DiCaprio font grincer des dents

L'acteur qui se dit engagé dans la lutte pour l'environnement est actuellement à Ibiza en compagnie de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Il a débarqué sur le yacht du couple avec sa petite amie. Des vacances qui semblent en opposition avec ses convictions.

En 2014, Ban Ki-moon disait de Leonardo DiCaprio qu'il était «un écologiste véritable et engagé.» Est-ce que l'ancien Secrétaire général des Nations Unies dirait la même chose aujourd'hui en voyant l'acteur se la couler douce sur le superyacht de Jeff Bezos?

Selon le Daily Mail, la star de 50 ans et sa petite amie la mannequin Vittoria Ceretti, 28 ans, ont débarqué sur le mastodonte du patron d'Amazon le week-end passé. Ce n'est pas la première fois que l'acteur américain monte à bord du Koru, un voilier à 485 millions de dollars dont les voiles ne servent qu'à faire joli. L'an passé, il avait rejoint le couple pour un voyage en Sardaigne.

Cette année, les vacances se veulent plus festives, puisque le quatuor s'est rendu à Ibiza. Ils ont diné dans un restaurant de l'île espagnole en débarquant sur une plage depuis le palace flottant. Lauren Sanchez et Vittoria Ceretti ont pris tous les risques en choisissant de porter des escarpins, les obligeant à jouer un rôle d'équilibriste sur les cailloux (elles vivent dangereusement).

Comme à son habitude, Leonardo DiCaprio portait son uniforme, c'est-à-dire une casquette enfoncée sur son crâne, couvre-chef qu'il arborait également au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez à Venise et qui lui avait valu passablement de moqueries sur les réseaux sociaux. Pour être sûr de ne pas être reconnu, il a caché son visage derrière un masque, accessoire devenu bizarre à l'heure où le Covid a pratiquement disparu. Surtout que, cela envoie un message négatif, comme s'il n'assumait pas ses actes.

Les internautes l'avaient également traité «d'hypocrite» pour s'être rendu à ce que certains ont appelé «le mariage du siècle», notamment en raison de la pollution que cela a engendrée dans une ville déjà fragilisée par le tourisme. Selon The Guardian, plus de 90 jets se sont posés à l'aéroport de Venise pour permettre aux invités de répondre présents.

Car Leonardo DiCaprio, c'est un peu: «Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.» En mars, il ne s'était pas gêné pour critiquer sur Instagram le gouvernement australien après que celui-ci ait donné son feu vert à l'expansion d'une mine qui entraînera la destruction d'une partie de la forêt. Avec ce genre de position, l'acteur oscarisé se doit d'avoir une attitude irréprochable. Or, passer du bon temps sur un monstre des mers dont l’empreinte carbone est estimée à 7154 tonnes de CO2 par an, selon le New York Post, ce n'est pas l'attitude la plus judicieuse à avoir.

