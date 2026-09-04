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Migros Vaud fête ses 80 avec une collection de l'artiste Fichtre

La collaboration entre l’artiste Fichtre et Migros donne naissance à une capsule de prêt-à-porter ludique et colorée, qui sort des sentiers battus.

Migros sort une collection inédite

A l’occasion de ses 80 ans, Migros Vaud dévoile une collaboration avec l’illustrateur Fichtre. A travers cette collection de prêt-à-porter et d’accessoires, le géant orange s’offre un univers haut en couleur, à l’image de l’artiste veveysan.
04.09.2026, 11:4704.09.2026, 13:55
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Ancrée dans le canton de Vaud depuis 1946, la Société coopérative Migros Vaud est l’une des dix coopératives régionales du groupe Migros. Elle célèbre cette année son vénérable jubilé avec une gigantesque fresque créée par l’artiste-illustrateur vaudois Mathias Forbach, alias Fichtre.

Reconnu pour son style foisonnant et narratif, l’artiste a multiplié les références à l’histoire de la coopérative, avec de nombreux clins d’œil au territoire vaudois, tout en évoquant les produits emblématiques de Migros, tels que la célèbre brique de thé froid que l’on ne présente plus.

Artiste, illustrateur et enseignant, Mathias Forbach, alias Fichtre, dessine un monde aux traits poétiques, qui inspire la gaieté et la bonne humeur.
Artiste, illustrateur et enseignant, Mathias Forbach dessine un monde aux traits poétiques, qui inspire la gaieté et la bonne humeur.Image: Migros Vaud

Cette fresque lui a d’ailleurs valu une récompense dans la catégorie Illustration lors du Grand Prix Romand de la Création, remis le 21 mai dernier. L’artiste n’en est pas à sa première grande collaboration, puisqu’il a déjà décoré par le passé deux avions de la compagnie Swiss de sa patte immédiatement reconnaissable.

«J’ai l’immense honneur d’avoir pu créer une collection complète d'articles autour de cet événement et de cette fresque. J’ai toujours rêvé de pouvoir proposer des objets que tout le monde peut porter avec mes designs et mes dessins. La collection se veut chaleureuse, colorée, accessible.»
Mathias Forbach, alias Fichtre.

Une collection florale et souriante

Les détails de cette fresque ont éclos tout au long de l’année à travers une multitude d’actions et de supports. Pour la rentrée, c’est toute une garde-robe qui est dévoilée.

La clientèle pourra découvrir des t-shirts brodés d’un petit berlingot de thé froid tout mignon, un maillot de sport au look audacieux, des casquettes et des chaussettes aux motifs fleuris, ainsi que des porte-clés en 2D et 3D à l’effigie de cette mascotte bleue ou orange selon si vous êtes team «pêche» ou «citron».

Un linge en microfibre reprenant l’intégralité de la fresque vient également compléter la collection. Des cartes postales et des posters accompagneront cette ligne de prêt-à-porter proposée à des prix accessibles.

Pour la rentrée, Migros dévoile des t-shirts brodés d’un petit berlingot de thé froid tout mignon, un maillot de sport au look audacieux, des casquettes aux motifs fleuris, des chaussettes, ainsi que ...
Image: Migros Vaud
Pour la rentrée, Migros dévoile des t-shirts brodés d’un petit berlingot de thé froid tout mignon, un maillot de sport au look audacieux, des casquettes aux motifs fleuris, des chaussettes, ainsi que ...
Image: Migros Vaud
Pour la rentrée, Migros dévoile des t-shirts brodés d’un petit berlingot de thé froid tout mignon, un maillot de sport au look audacieux, des casquettes aux motifs fleuris, des chaussettes, ainsi que ...
Image: Migros Vaud
Pour la rentrée, Migros dévoile des t-shirts brodés d’un petit berlingot de thé froid tout mignon, un maillot de sport au look audacieux, des casquettes aux motifs fleuris, des chaussettes, ainsi que ...
Migros Vaud

La collection est disponible dès le lundi 7 septembre en édition limitée. On regrettera seulement que le géant orange n’ait pas souhaité mettre en valeur ces produits dans la plupart de ses magasins, puisque cette capsule ne sera proposée que dans deux espaces dédiés: le Centre commercial Migros Crissier, du 7 au 19 septembre, et Chablais Centre Aigle, du 23 septembre au 3 octobre. Les fans de la marque vont devoir faire le déplacement.

Pour la rentrée, Migros dévoile des t-shirts brodés d’un petit berlingot de thé froid tout mignon, un maillot de sport au look audacieux, des casquettes aux motifs fleuris, des chaussettes, ainsi que ...
Image: Migros_Vaud

Migros Vaud n’en est pas à sa première collaboration avec le monde du streetwear et un artiste local. En 2022, deux collections en édition limitée, issues de la collaboration entre Migros Vaud et le designer suisse Sébastian Strappazzon, directeur artistique de la marque Avnier, avaient fait parler d’elles au point d’être rapidement sold-out.

Migros vend des fringues signés Strappazzon
Migros vend des fringues signés Strappazzon

Un artiste au style singulier

Né en 1983 à Vevey d’une mère joaillière d’origine tunisienne et d’un père cuisinier originaire d'Allemagne, Mathias Forbach s’est récemment établi à Bâle, où il a ouvert son atelier Fichtre Studio. Ce blaze au parfum désuet, il le porte depuis toujours: hérité du monde du graffiti, où ses fresques adolescentes étaient déjà signées de ce pseudonyme qu’il écrit volontiers avec un «F» majuscule suivi d’un point d’exclamation.

Mathias Forbach en 2019, avec l’un des deux avions qu’il a signés pour la compagnie aérienne Swiss.
Mathias Forbach en 2019, avec l’un des deux avions qu’il a signés pour la compagnie aérienne Swiss.Image: Keystone

Diplômé en 2005 d'un Bachelor en Media & Interaction Design à l’ECAL, Fichtre a depuis conquis le petit monde romand de l’illustration avec son papier et ses stylos, en réalisant notamment deux livrées d’avions, dont l'emblématique Airbus A220 pour la Fête des Vignerons 2019. Il a également créé l’affiche des 20 km de Lausanne en 2024 ainsi que son maillot, et imaginé l’identité visuelle 2026 de la célèbre exposition d’art contemporain Art Môtiers, située dans le Val-de-Travers (NE).

On a aussi pu découvrir son travail au travers de ses collaborations pour le Festival de la Cité, le journal Le Temps ou encore Red Bull. Lorsqu’il n’expose pas, comme il a pu le faire au Centre d'art contemporain de la Chaux-de-Fonds (QG) ou encore à Baselworld, Mathias Forbach transmet son goût de l’illustration aux artistes de demain à la Haute Ecole d’art de Sierre (EDHEA).

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