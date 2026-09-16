Bettina Anderson et Donald Trump Jr. se sont mariés aux Bahamas en mai dernier. image: @bettinatrump

Le mariage de Trump Junior vire à la casserole politique

Après les révélations sur le financement de son mariage en grande pompe aux Bahamas par un oligarque russe, Donald Trump Junior se fait lâcher par son père et tacler par l'un de ses plus pires ennemis. Retour sur le nouveau scandale qui ébranle la famille Trump.

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Pauvre, pauvre Don Junior! Lui qui croyait couler ses jours paisibles avec sa mondaine, la philanthrope Bettina Anderson, épousée plus tôt cette année au cours d'une cérémonie en petit comité (mais ô combien chicissime) sur une île privée des Bahamas, ce dernier doit désormais rendre des comptes.

Dans tous les sens du terme, puisque les démocrates comptent bien profiter de l'affaire qui éclabousse le fils aîné du président.

Mais d'abord, deux-trois explications. Ce lundi, ProPublica, un site d'investigation à but non lucratif, dévoilait que le mariage de Don Jr et de sa jeune et belle épouse, Bettina, avait été largement financé par Umar Kremlev, un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et actuel dirigeant de l'Association internationale de boxe. Le généreux pourvoyeur aurait notamment payé la location d’une île privée, facturée autour de 100 000 dollars la nuit, ainsi qu’un feu d’artifice estimé à quelque 70 000 dollars.

Une information bien vite confirmée par le couple lui-même sur son compte Instagram. «Apparemment, notre mariage fait à nouveau les gros titres, donc un peu de clarté semble s'imposer», a écrit Bettina ce lundi. «Notre cher ami Umar a très généreusement accueilli deux incroyables nuits de célébrations pour nous APRÈS notre mariage.»

«C'était un cadeau de mariage extraordinairement généreux de la part d'un ami, et quelque chose pour lequel nous étions et restons incroyablement reconnaissants» Bettina et Don Trump

«L'amitié ne nécessite pas de motif politique. La générosité ne vient pas automatiquement avec un programme. Et parfois un cadeau de mariage est simplement un cadeau de mariage», poursuit Bettina.

Les autres enfants du président Trump, Eric, Ivanka et Tiffany, figuraient parmi la cinquantaine d'invités à ce mariage de destination. image: @bettinatrump

«Donc, pour toute personne déterminée à ne pas laisser les faits entraver une bonne histoire: PAS DE COMPLOT, PAS DE MYSTÈRE. Juste un mariage privé en famille, un week-end merveilleux entre amis et une fête d'enfer», conclut le communiqué, avec une nouvelle salve de photos de l'évènement du 24 mai dernier.

Umar Kremlev et Vladimir Poutine, ici en avril dernier, au Kremlin. Getty Images Europe

On ignore pourquoi Umar Kremlev a contribué au financement du mariage de Don Jr. Selon ProPublica, les deux hommes semblent s'être rencontrés récemment et le fils aîné du président aurait très bien pu financer les festivités lui-même, Forbes estimant récemment sa fortune à environ 300 millions de dollars.

Le couple aurait pu tout aussi bien s'en sortir comme ça. Mais il n'en fallait pas plus pour qu'un rival de longue date entre dans la danse. Hunter Biden, fils de Joe Biden, qui entretient depuis longtemps une relation particulièrement venimeuse avec Don Jr, s’est emparé de ses réseaux sociaux pour se moquer du faste de la cérémonie.

«Don Jr avait besoin d'un oligarque russe, de deux îles et d'un feu d'artifice» Hunter Biden

Comparant l’événement à son propre mariage, en 2019, beaucoup plus modeste, il a notamment rappelé avec gourmandise: «Moi, je me suis marié sur le toit d'un immeuble à West Hollywood. C'était bien plus cool.»

Du côté de Washington, le coup du cadeau n'a pas non plus suffi à tout le monde: plusieurs démocrates de la Chambre des représentants ont confirmé être prêts à enquêter sur l'implication d'Umar Kremlev dans ce somptueux week-end.

Robert Garcia, principal représentant de son parti à la commission de surveillance de la Chambre, a notamment réclamé au fils aîné du président américain des documents et des traces écrites de ses éventuels liens financiers avec l'oligarque, invoquant des questions de «sécurité nationale» et de «corruption potentielle».

Comme le rappelle le Daily Beast, si cette demande d'informations est pour l'instant facultative, dans l'hypothèse où les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat en novembre prochain, ils recouvreront le pouvoir d'assigner des témoins à comparaître et de recueillir des preuves dès le mois de janvier.

Papa Trump se désolidarise

Manque de bol pour Don Jr, même papa Trump prend ses distances. Dans une déclaration au Daily Beast, le président américain s'est purement et simplement désolidarisé du scandale, affirmant ne pas connaître l'oligarque en question et, de toute façon, ne pas avoir assisté aux épousailles.

Selon lui, le Russe n’aurait pas payé le «mariage», mais une «afterparty» organisée un autre jour. «Pas un gros problème!», a-t-il ajouté dans la déclaration transmise par la Maison-Blanche.

Les noces de Don Jr font désormais rire ses adversaires et il va devoir faire face à d'éventuelles conséquences politiques. @bettinatrump

ProPublica relève pourtant qu’une partie des festivités payées par Umar Kremlev s’est tenue sur la même île que la cérémonie et que la réception du dimanche comprenait notamment la première danse des jeunes mariés et leur gâteau de mariage.

Même sa belle-mère, Melania Trump, s'est hâtée de prendre ses distances avec l'affaire. Tout comme son mari, la première dame et son fils aîné Barron Trump ont également manqué les festivités de mariage de Don Jr en mai. «Madame Trump n'a jamais eu de relation avec Monsieur Kremlev», a déclaré un porte-parole dans un communiqué mardi.



«Madame Trump n'a joué aucun rôle dans l'organisation du mariage et n'était au courant d'aucun aspect de sa planification financière» Un porte-parole de Melania Trump

par voie de communiqué mardi

Entre le couple présidentiel qui préfère détourner le regard, les élus qui réclament des comptes et Hunter Biden qui compare les salles de réception, le plus beau jour de la vie de Don Jr. vient donc de connaître une drôle de deuxième lune de miel médiatique.

Vidéo: watson