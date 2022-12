Sean Paul vient de faire une révélation terrible pour toute une génération. shutterstock

Vidéo

Vous avez dit toute votre jeunesse «Sean da Paul»? C'est faux, bordel

Sean Paul ne dit pas «Sean da Paul» au début de ses chansons, mais «Chanderpaul» et voici pourquoi.

Il aura fallu vingt ans à Sean Paul pour mettre fin à une incompréhension mondiale. Le chanteur jamaïcain ne dit pas «Sean da Paul» au début de ses morceaux avant de balancer son mythique «so mi go so den», une expression jamaïcaine qui se traduit à peu près par «me revoici». Depuis vingt ans, on chante à tue-tête «Sean da Paul», «Sean euh Paul» ou encore «Seanna Paul», mais nous sommes tous dans l'erreur la plus totale.

Dans un documentaire vidéo produit par Vice à propos du hit Get Busy, un journaliste demande au rappeur de 49 ans à la fin de l'interview d’où vient son mythique cri «Sean da Paul». La star répond qu’en fait, ce n’est pas ce qu’il dit.

Vidéo: twitter

«Il y a un joueur de cricket célèbre dans les Caraïbes qui s'appelle Shivnarine Chanderpaul. Tout le monde criait "CHAN-DER-PAUL" et son nom m’est resté dans la tête. J’ai commencé à le dire dans mes intros.» Sean Paul qui balance ça OKLM sans se rendre compte qu'il brise la jeunesse de toute une génération.

Donc Sean Paul n'aurait jamais dit son prénom au début de ses chansons, tout comme NTM n'a jamais crié «Assassins de la police». Il s'agit d'une «hallucination collective» comme l'appelle France Culture.

En 2017, un fan avait confessé avoir toujours pensé que Sean Paul faisait une dédicace à Shivnarine Chanderpaul. Mais la remarque de l'internaute avait été largement moquée en ligne. Jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'il avait raison.

Pendant quatre ans, cet internaute s'est probablement senti comme Copernic quand il a découvert que la Terre tournait autour du Soleil et non le contraire (n'ayons pas peur des comparaisons foireuses).

Pour la petite histoire (et je suis sûre que vous voulez savoir), Shivnarine Chanderpaul a été nommé joueur de l'année par l'International Cricket Council en 2008. Selon sa page Wikipédia: «sa technique de batteur est peu conventionnelle: il attend la balle avec une position semblable à celle d'un crabe, face au lancer plutôt qu'en étant de profil.»

Potentiellement, Sean Paul nous trolle

La révélation de Sean Paul a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Toute une génération d'adolescents des années 2000 réalise que leur jeunesse était un mensonge. Brisée, notre enfance! Piétinée!

Mais, après le choc passé, on peut quand même se demander si Sean Paul n'est pas en train de nous mener en bateau. Pourquoi chanterait-il: «Chanderpaul and Blu Cantrell dans ce cas?» Bonne question. Peut-être que pour cette chanson, exceptionnellement, il dit bel et bien Sean da Paul and Blu Cantrell... La confusion est énorme.

En tout cas, si Sean Paul nous trolle, c'est un génie. D'ailleurs Jake Gyllenhaal l'avait dit dans une interview à la BBC Radio: «C'est un génie, il rend tous les voyages en voiture incroyables.»

Il y a une autre chanson très connue, chantée par Whitney Houston, que nous prononçons tous faux: «I Will Always Love You». Elle ne dit pas: «And aaaa he ha!» mais bien «And I...» Et pourtant, si vous tapez cette onomatopée dans la barre de recherche YouTube ou Google, vous tomberez sur le clip. Comme quoi, chanter du yogourt, parfois, ça marche.