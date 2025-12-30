Il voulait se planquer loin de sa famille. Mais c'est reparti pour un tour, en 2026. image: capture

Cette série culte des années 2000 fait son grand retour

On l’attendait depuis vingt ans, c’est désormais officiel: la famille la plus déjantée d’Amérique revient squatter nos écrans en 2026.

Le 10 avril 2026 marquera le début des hostilités. C'est à cette date que Hulu et Disney+ balanceront les quatre épisodes de Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair. Oui, vous avez bien lu: Malcolm revient, et il n'a pas l'air ravi de retrouver sa tribu de fous du bus.

Entre nostalgie et crise de la quarantaine, une chose ne changera jamais (pour notre plus grand bonheur): la vie de Malcolm est toujours aussi injuste.

«Ma vie est fantastique... loin de ma famille!»

Dans la première bande-annonce dévoilée le 29 décembre, on découvre un Malcolm qui a passé les dix dernières années à se planquer avec sa fille. Mais chassez le naturel, il revient au galop (et en hurlant): ses parents, les légendaires Hal et Lois, exigent sa présence pour leur 40e anniversaire de mariage.

Le titre du revival est un clin d'œil direct au générique culte Boss of Me du groupe They Might Be Giants. Une preuve que l'esprit grinçant de la série originale, qui a fait les beaux jours de la Fox entre 2000 et 2006, est toujours bien vivant.

Malcolm In The Middle: Life's Still Unfair: Official Teaser Vidéo: watson

Un nouveau visage pour Dewey

Côté casting, c'est presque le grand chelem. Frankie Muniz reprend son rôle de génie incompris, épaulé par l'incroyable Bryan Cranston et la terrifiante Jane Kaczmarek. On retrouvera aussi Francis, Reese, Piama et même le petit dernier, Jamie.

Le seul bémol qui risque de faire grincer les dents des puristes? L'absence d'Erik Per Sullivan, note BFM TV. L'interprète original de Dewey, retiré des plateaux depuis 2010, est remplacé par Caleb Ellsworth-Clark. On attend de voir si ce «nouveau Dewey» saura nous faire oublier la danse de «poupi-poupi» de notre enfance.

Du lourd derrière la caméra

Pour s'assurer que ce retour ne soit pas un échec industriel, Disney a rappelé les patrons: Linwood Boomer (le créateur original) est au scénario et Ken Kwapis (The Office, Parks and Recreation) à la réalisation.

Alors, Malcolm va-t-il enfin devenir président des États-Unis comme le prédisait Lois à la fin de la saison 7? Réponse au printemps 2026. D'ici là, commencez à réviser vos classiques!

