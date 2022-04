Vidéo: watson

Voici comment Colin Farrell est devenu méconnaissable dans «The Batman»

Warner Bros a sorti de ses tiroirs les coulisses de son blockbuster phare où l'on découvre la transformation spectaculaire de Colin Farrel pour incarner le personnage du Pingouin.

Parmi les personnages marquants de The Batman, on retrouve évidemment le Pingouin, l'antagoniste culte de l'homme chauve-souris. Celui-ci est campé (avec brio) par Colin Farrell qui, malgré un temps limité à l’écran, tire particulièrement son épingle du jeu.

Une prestation applaudie aussi par Danny DeVito, qui n’est autre que l’ancien interprète de ce même personnage dans «Batman, le défi» de Tim Burton. Il souligne par ailleurs qu’il faut «saluer les acteurs capables de rester assis aussi longtemps dans une chaise de maquillage».

Et pour cause, Colin Farrell devait passer pas moins de quatre heures entre les mains des maquilleurs pour se transformer en Pingouin et obtenir une version convaincante d’Oswald Cobblepot, véritable nom du personnage. Colin Farrell a ensuite réussi à sublimer le rôle en adaptant ses manières, sa voix et son attitude afin de coller le plus possible au gangster de Gotham. Ce qui fut d'ailleurs, pour lui, «l’une des expériences les plus excitantes et jubilatoires » qu’il ait eues en tant qu’acteur.



Colin Farrell n’est d'ailleurs pas prêt de laisser tomber le maquillage, puisqu’il sera prochainement à l’affiche d’une série dédiée au... Pingouin. Et oui. Un spin-off de The Batman dont le tournage n'a pas encore commencé et qui sera disponible sur la plate-forme de streaming des studios Warner: HBO Max. La série explorera l’ascension fulgurante de Cobblepot au sein de la pègre de Gotham City.



