Coop change ses règles aux caisses automatiques

Les clients privilégient de plus en plus les caisses en self-check-out pour faire leurs achats au supermarché, contraignant les commerçants à s'adapter. Coop a décidé de changer ses règles.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Les caisses self-check-out ont fait leur apparition chez Coop il y a douze ans. Elles permettent aux clients de scanner et de payer eux-mêmes leurs achats. Le détaillant réagissait ainsi à l'un des plus grands agacements de sa clientèle: la file d'attente souvent jugée trop longue à la caisse avec personnel.

Selon la porte-parole de Coop, Anna Berger, pratiquement tous les supermarchés Coop sont aujourd'hui équipés de caisses self-check-out. Elles sont aujourd'hui présentes presque partout, de Migros aux boutiques des stations-service, en passant par Décathlon ou encore les discounters Aldi et Lidl, autrefois réticents à ce changement.

Mais Coop change ses règles, comme le montre une photo prise par un de nos lecteurs dans une filiale alémanique. On y trouve depuis peu un panneau bleu qui indique que les gros achats avec un caddie ne sont pas autorisés aux caisses autonomes. Seuls les achats contenus dans un panier ou effectués avec le système de self-scanning Passabene sont autorisés.

Nouvelle indication pour les caisses self-check-out dans le magasin Coop d'Oberwil (BL). Image: zvg

Extension à toutes les régions de Suisse

La porte-parole de Coop confirme qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Le détaillant change les règles concernant les caisses en self-service dans tout la Suisse. Dans le cadre d'une phase pilote, le système avait été testé dans certains magasins de Suisse alémanique et de Suisse romande:

«Nous allons maintenant les étendre à toutes les régions de vente»

Selon Coop, l'objectif est d'augmenter le confort d'achat de la clientèle. Cette mesure permettrait d'optimiser l'offre de self-check-out, qui s'adresse avant tout aux clients effectuant de petits achats.

Cela devrait fluidifier le processus de paiement, explique Anna Berger. En effet, scanner les articles contenus dans un caddie prend du temps aux caisses automatiques.

«Surtout en cas de forte fréquentation, cela peut ralentir ponctuellement le processus de paiement pour d'autres clients dans cette zone».

En d'autres termes: les clients qui ont nettement plus qu'un panier plein d'articles doivent se rabattre sur les caisses avec personnel.

Berger précise que la clientèle est informée dès qu'elle entre dans le magasin:

«Et notre personnel de vente indique la nouvelle procédure aux clients qui ont un caddie en entrant dans la zone de self-check-out».

Le taux de vol reste secret

Notre lecteur et client de Coop, qui ne souhaite pas être nommé, est sceptique:

«On envoie maintenant tout le monde aux caisses avec son gros caddie, cela va entraîner des temps d'attente plus longs».

Il soupçonne plutôt Coop de vouloir lutter contre le taux de vol aux caisses de self-check-out.

Cependant, la porte-parole contredit cette hypothèse:

«La grande majorité de nos clients sont honnêtes»

Elle ne révèle pas combien de vols sont enregistrés aux caisses autonomes et assure de l'attractivité des caisses traditionnelles:

«Les caisses avec personnel sont tout aussi demandées par nos clients, c'est pourquoi nous continuerons à en avoir dans tous nos points de vente».

Malgré la progression des caisses autonomes, Coop n'emploierait pas moins de personnel dans ses magasins qu'avant leur introduction.

Et comment réagit Migros? La porte-parole Sarah Reusser affirme que l'entreprise «continue à accorder une grande importance à la liberté de choix» de ses clients. En d'autres termes: l'entreprise n'envisage pas d'implémenter une nouvelle réglementation. Mais Sarah Reusser rappelle également l'idée de base des caisses self-check-out: les «petits achats en particulier» peuvent y être effectués rapidement et facilement. Pour les achats plus importants, les scanners manuels du système Subito de Migros sont disponibles à l'entrée de nombreux magasins, précise-t-elle.

Quinze articles au maximum: la fin de la caisse express Il y a quelques années, Migros a lancé des caisses dites express, comme il en existe parfois dans les supermarchés à l'étranger. L'idée était que seuls les clients ayant au maximum quinze articles dans leur panier pouvaient faire la queue à ces caisses avec personnel, afin de réduire le temps d'attente des petits acheteurs. «Ce concept a toutefois été remplacé par d'autres systèmes de caisse dans la plupart des magasins», explique le porte-parole de Migros Andy Zesiger. «Cela est dû au développement des systèmes de caisse et l'évolution des habitudes d'achat». Aujourd'hui, de nombreux magasins Migros misent sur des caisses self-check-out, qui permettent de scanner et de payer soi-même rapidement et facilement les petits achats. (bwe)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci