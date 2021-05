Divertissement

Vidéo

Copin comme cochon: «J'aime pas les chiens»



watson

Vidéo

«J'aime pas les chiens»

Marie-Adèle Copin aime snober les gens et juger tout ce qui l'entoure. Douzième épisode: les chiens.

Les chiens, elle ne les aime pas. Ça vous étonne? Nous non plus. Voici la nouvelle chronique de Copin comme cochon avec Marie-Adèle Copin dans le rôle de Marie-Adèle Copin et Sanka, dans le rôle du chien, un ridgeback rhodesian.

Cet adorable chiot de 4 mois a aimablement répondu à notre demande pour être figurant (et supporter Marie-Adèle).

Vidéo: watson

