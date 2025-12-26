Sous le sapin de Noël des stars, rien n'est ordinaire. Image: shutterstock

Voici les cadeaux de Noël les plus fous (et bizarres) des stars

Quand on est riches et célèbres, on offre à ses enfants des cadeaux de Noël luxueux et hors de prix. Ces dernières années, les adultes ont également souvent reçu des attentions pour le moins extravagantes, voire carrément fantaisistes.

Ils sont riches, célèbres et généreux, du moins envers leurs enfants et leurs partenaires. Cette année encore, les chères têtes blondes des stars vont avoir la chance de recevoir des cadeaux luxueux et originaux.

Kim Kardashian

Kim Kardashian avec sa fille aînée, North West. Image: www.imago-images.de

Kim Kardashian se lâche vraiment à Noël. Outre les 60 sapins illuminés au rez-de-chaussée de sa villa, l'extérieur de sa propriété resplendit d'une ambiance festive. Et les enfants ne seront évidemment pas en reste cette année.

À Noël 2019, par exemple, ils ont reçu une veste ayant appartenu à Michael Jackson, vendue aux enchères pour 65 000 dollars.

La pièce en velours, que le chanteur avait portée lors d'une sortie avec Elizabeth Taylor, était ornée de photos de lui à l'intérieur. «North est une grande fan. On savait que ça lui plairait», a expliqué la maman, fière, sur Instagram.

Les manches ont été spécialement retouchées pour North, alors âgée de six ans, afin qu'elle puisse déjà la porter. Image: Instagram / Kim Kardashian

Kylie Jenner

Kylie Jenner et sa fille Stormi, dans des tenues assorties. Image: www.imago-images.de

La sœur de Kim, Kylie Jenner, aime également le faste. Pour son premier Noël en 2018, sa fille Stormi avait reçu une mini Lamborghini imprimée du logo emblématique de Louis Vuitton.

Du haut de ses un an, Stormi ne savait probablement pas encore conduire la voiture pour enfants. Image: Instagram / Kylie Jenner

Le Noël suivant, sa grand-mère, Kris lui offrait une immense maison de jeu avec plusieurs entrées, une vraie sonnette, une cheminée artificielle, une boîte aux lettres, un climatiseur et même un balcon.

Une vraie maison pour Stormi 👇🏼 Vidéo: YouTube/Kylie Jenner

Khloé Kardashian

image: instagram, capture

Cette année, les enfants de Khloé Kardashian ont reçu un chiot. Avec un noeud pap'. Cuuuute! Ses deux enfants, True, 7 ans, et son fils Tatum, 3 ans, avaient demandé le petit Labrador noir au Père-Noël. Qui est bien généreux.

Philipp Plein

Philipp Plein avec sa famille. Image: Instagram / philipp plein

Le créateur de mode Philipp Plein est le roi du luxe ostentatoire. On ne s'étonne donc pas qu'il comble sa progéniture de cadeaux somptueux.

En 2023, son fils Rocket Halo Ocean, alors âgé d'un an et demi, a reçu une voiture à 400 000 francs pour Noël. La Rolls-Royce Spectre de 585 chevaux, premier modèle électrique de la marque de luxe britannique, patientera toutefois encore quelque temps dans le garage. Rocket ne pourra en effet la conduire qu'à partir de ses 17 ans.

Tori Spelling

Tori Spelling incarnait Donna Martin dans la série Beverly Hills, 90210. Image: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

On connaît Tori Spelling grâce à Beverly Hills 90210, elle qui vit justement dans la ville ensoleillée de Los Angeles.

Mais comme elle adore les Noëls blancs, son richissime père, le producteur de télévision Aaron Spelling, aujourd'hui décédé, lui avait offert une machine à neige d'une valeur de 1,6 million de francs. Le cadeau lui a tellement plu qu'elle en a offert une autre à ses enfants en 2009.

Et l'actrice ne s'est pas arrêtée là. Pour son anniversaire, elle a offert à son ex-mari Dean McDermott ses anciens implants mammaires, transformés en serre-livres. Une idée qu'elle raconte dans son podcast misSPELLING.

Angelina Jolie et Brad Pitt

Angelina Jolie et Brad Pitt ne s'offrent plus rien aujourd'hui. Image: keystone

C'est désormais officiel: Angelina Jolie et Brad Pitt ne s'apprécient plus vraiment. Ils se livrent même une guerre sans merci depuis des années. Avant cela, ils se faisaient pourtant des cadeaux somptueux.

Peu avant Noël 2012, Jolie a offert à son amoureux une véritable cascade d'une valeur de 1,6 million de dollars. Pour aller avec, Pitt a fait construire une maison à la campagne dans le style de son architecte préféré, Frank Lloyd Wright.

Le design Fallingwater de Frank Lloyd Wright. Image: www.imago-images.de

Un ami du couple de l'époque déclarait alors: «Angelina voulait quelque chose d'incroyable, et comme elle sait à quel point il aime l'architecture, elle a pensé que c'était parfait».

Mike Tyson

Mike Tyson avec son épouse, Robin Givens. Image: Archive Photos

À la fin des années 80, le boxeur Mike Tyson a offert à son épouse Robin Givens une baignoire en or 24 carats à 2,3 millions de dollars. Avec une fortune d'environ 300 millions, il pouvait se le permettre. Mais leur union n'a pas duré et a donné lieu à l'un des divorces les plus coûteux de l'histoire des stars. Il a également dû revendre la baignoire par la suite.

Tyson l'a vendue en 2013 pour une fraction de son prix d'origine. Image: X / lifestylebills

Victoria et David Beckham

Les Beckham font actuellement les gros titres avec la dispute avec leur fils aîné Brooklyn. Mais la magie de Noël et les cadeaux hors de prix pourraient détendre l'atmosphère. Car la famille aime le luxe.

Les Beckham n'ont pas vraiment de quoi se réjouir en ce moment. Image: keystone

Au cours de leur longue union, l'ancien footballeur aurait offert des cadeaux luxueux à la pelle à son épouse. Rien qu'en 2005, il lui a offert un sac à main incrusté de diamants (100 000 dollars), une Rolls-Royce Phantom spécialement conçue pour elle (500 000 dollars) et un collier Boucheron en rubis et diamants (2,4 millions).

Beckham a même poussé le bouchon encore plus loin avec des moustiquaires gravées au nom de sa bien-aimée.

Victoria a toutefois gâté son mari d'une manière plutôt surprenante: avec des poules. Elle a immortalisé le tout dans une vidéo.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)

